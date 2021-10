Zizur Mayor aprueba la instalación de 65 cámaras de videovigilancia

instalar 65 cámaras de videovigilancia para prevenir actos vandálicos y delictivos y perseguir los que se produzcan. El pleno aprobó la dotación presupuestaria y a finales de octubre la junta de gobierno local aprobará la licitación para que estén colocadas a principios de 2022. No habrá consulta popular como solicitaban EH Bildu y AS Zizur. Zizur Mayor sigue adelante con su plan parapara prevenir actos vandálicos y delictivos y perseguir los que se produzcan. El pleno aprobó la dotación presupuestaria y a finales de octubre la junta de gobierno local aprobará la licitación para que estén colocadas a principios de 2022. No habrá consulta popular como solicitaban EH Bildu y AS Zizur.

Unas 30 cámaras se colocarán en puntos de regulación de tráfico y pasos de cebra. También se instarán cámaras en los 19 puntos considerados peligrosos para las mujeres, según un proyecto elaborado en 2017. El plan de seguridad ha roto el equilibrio de fuerzas en el Ayuntamiento y ha abierto una brecha entre los dos equipos de gobierno: Geroa Bai, impulsora del proyecto, y EH Bildu, detractora. La medida salió adelante con el apoyo de Navarra Suma (5 concejales), PSN (2) y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. EH Bildu hizo frente común con AS Zizur (2).

Andoni Serrano (Geroa Bai), concejal de Seguridad Ciudadana, señaló que no habrá una sala de control de las cámaras y que sólo se recurrirá a las grabaciones cuando sea necesario. Serrano citó que EH Bildu no puso objeciones a las videocámaras que funcionan en la Casa de Cultura y las instalaciones deportivas -áreas gestionadas por EH Bildu- “y que han sido útiles”. El edil justificó la celeridad en la implantación de las cámaras en los problemas de seguridad “bien conocidos por todos” vividos este verano. Respecto a la consulta reclamada por Bildu y AS, argumentó que asuntos de afectan a la seguridad no pueden someterse a votación popular.

El pleno aprobó la modificación presupuestaria para financiar el sistema de seguridad, que costará 156.000 euros. En dicha modificación presupuestaria se incluían también los 44.000 euros para iniciar la elaboración del plan general municipal y la subvención de 24.400 euros para el transporte escolar que organizan las apymas desde Ardoi y el Casco Antiguo. José Ángel Sáiz (EH Bildu) y Javier Álvarez (AS Zizur) consideraron “un chantaje político” unir estas tres partidas en un único expediente y dejaron claro que están a favor de la financiación del transporte escolar de Ardoi aunque se vean “obligados” a votar en su contra al estar en el mismo saco. “Nos sentimos engañados y ninguneados”, dijo Sáiz.

El concejal de Navarra Suma Félix Castor Zunzarren señaló que la seguridad es una “prioridad” de su grupo. No obstante, apuntó que el informe técnico “no está bien trabajado”. Citó como ejemplo que en la plaza de la Mujer, zona comercial y escenario de actos vandálicos, no está previsto instalar cámaras. Por ello reclamó que se haga un “estudio riguroso del mapa delicuencial” y se garantice la intervención mínima y proporcionalidad. “Siguiendo las indicaciones que marca la ley el ciudadano puede estar tranquilo de que no se van a vulnerar derechos”, añadió Zunzarren.

OBRAS DEL GAZTETXE

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras del gaztetxe a la empresa Proviser Ibérica por 1.217.712 euros. Se ubicará en el antiguo edificio social de las piscinas. Está previsto que las obras comiencen antes de fin de año con un plazo de ejecución de 180 días. El edificio, de 916 metros en dos plantas, tendrá un jolastoki, zona chill out, sala de música insonorizada, varios almacenes, sala multiusos y varias salas de creación, así como un taller de nutrición con cocina.

LA CONTRIBUCIÓN, UN 0,9%

El Ayuntamiento también aprobó un aumento del 0,9% de la contribución territorial para 2020. El alcalde, Jon Gondán, aclaró que este incremento tiene el objetivo de llegar a los tipos exigidos por la normativa foral. Mayor subida tendrán con carácter general las tasas y precios públicos para 2022, que será del 3,6%, correspondiente al IPC interanual de agosto. Habrá una excepción con las tasas deportivas, con un incremento del 1,8%. Navarra Suma votó en contra al considerar desproporcionada la subida del 3,6% “en la actual situación de las familias a raíz de la pandemia”.

El pleno también aprobó la creación de un carné deportivo para los no empadronados pertenecientes a clubes de Zizur. No pagarán cuota de ingreso y tendrán una cuota mensual similar al de los no abonados, pero pagarán y no podrán hacer uso los meses que no tengan entrenamientos.