La tarjeta del contenedor llama a la puerta en Mendillorri y Sarriguren

Félix Goñi Jiménez ya se ha bajado en su teléfono la aplicación que le permitirá, desde el 18 de octubre, abrir con el dispositivo móvil los contenedores de residuos de materia orgánica y resto. Como en su casa, la Mancomunidad ha entregado ya tarjetas electrónicas y credenciales para la aplicación en 4.662 viviendas y en 223 establecimientos de Mendillorri y Sarriguren. Estos serán los dos primeros núcleos en recibir el nuevo sistema de apertura, asociado a cada domicilio.

Los primeros, después de Azpilagaña y Artica, donde en 2018 se inició un programa piloto. En base a los resultados del mismo, la Mancomunidad ha decidido ampliarlo a todo el ámbito urbano de Pamplona y la Comarca. Empezarán el 18 de octubre y lo instalarán de manera escalonada hasta completarlo en la primavera de 2023. El hecho de que el sistema esté asociado al domicilio ha concitado el rechazo de Navarra Suma.

El cambio de aperturas conlleva, en fin, otro modo de enfrentarse a la actividad cotidiana, nuevos hábitos. Y para injertarlos en la sociedad, la Mancomunidad ha puesto en marcha una campaña informativa puerta a puerta en los 10.080 domicilios y 457 establecimientos comerciales y hostelería, en una población total de 26.525 habitantes que suman Mendillorri y Sarriguren. Comenzaron la semana pasada, el 20 de septiembre, y en la primera semana visitaron 9.831 hogares y 450 locales comerciales. Pero no en todos lograron contactar. Quedaron pendientes el 52% de las viviendas, prácticamente la mitad, y esta semana vuelven a visitar estas casas. Si tampoco lo consiguen, dejarán una notificación con indicaciones para los vecinos, que también podrán recoger las tarjetas en los puntos informativos, a pie de calle, desde el próximo lunes.

j. caso

Hasta esta semana se habían entregado pares de tarjetas y credenciales para la aplicación en 4.662 viviendas y 223 establecimientos, prácticamente en todas las puertas que se abrieron.

RECEPCIÓN POSITIVA

La recepción es positiva, falta saber cuál será la andadura de este sistema que sustituye a la llave marrón del contenedor de materia orgánica. Su implantación no ha cosechado los resultados esperados y el reciclaje de materia orgánica separada apenas alcanza el 17% de la generada, muy lejos de los porcentajes buscados, por encima del 50%.

Gema Ezcaray Erroz es vecina de Mendillorri y reconoce que ella “estaba muy cómoda con la llave”. “La tengo en el llavero y ya me había habituado, con la tarjeta, me parece más fácil que se te olvide, pero bueno, será cuestión de tiempo”, valora y subraya la necesidad de separar la basura en casa. Duda que el nuevo sistema incremente los porcentajes: “No lo sé, el que quiere reciclar se adapta con lo que se den”, apunta. Y también repara en que “para la gente joven poder abrir el contenedor con el teléfono móvil va a ser muy cómodo”. “Es cierto que ahora se amplían las posibilidades y eso es una ventaja”, lamenta, por otro lado, actitudes incívicas: “Hace poco vi a un chico echar varias botellas de vidrio al contenedor de resto. Me dio rabia”, se sincera.

Félix Goñi explica que en su casa son cuatro personas y separan papel y cartón, vidrio, envases, orgánica y la fracción resto. Utilizan la llave marrón “desde el primer día” y nunca han tenido problemas. Félix, estudiante de Ingeniería Industrial, apunta que ahora, con la aplicación, reciclará “más a gusto”. “Si se te olvida la llave... el móvil no creo”, sonríe.

También ve ventajas y ningún cambio de hábitos al nuevo sistema, Maite Arrikaberri Flamarique. Vive en Sarriguren, y la suya es una de las familias con las que la Mancomunidad no ha podido contactar aún. “Estuvieron en casa la semana pasada, pero no estábamos y nos dejaron un papel diciendo que volverían, y creo que el horario incluso. Pero, si no, ya sé que hay un telefonico al que poder llamar para contactar”, precisa y explica que en casa son cuatro personas y son “muy de reciclar”. Por tanto, cree que el nuevo sistema no va a suponer gran cambio. “Será más cómodo, no estaremos pendientes de la llave”, sostiene.