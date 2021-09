La Txantrea niega saturación de coches e insiste en disponer de su consulta vecinal

Firmeza. Fue el mensaje más contundente que pudo desprenderse de la cita asamblearia que se celebró este jueves tarde en el salón de actos del edificio de Salesianas, en la Txantrea. En pleno centro social del barrio, representantes de la plataforma Tx Auzo Ekimena volvieron a rechazar lo que ellos califican como “la imposición del servicio de estacionamiento regulado”.

En una cita que se partió en dos, una a las seis y media de la tarde y la otra a las ocho, los portavoces pusieron las cartas sobre la mesa y no omitieron detalle del proceso. Desde la reunión mantenida unas horas antes (sobre las 13 horas de ayer) con el grupo municipal socialista hasta su intención de seguir reclamando una consulta vecinal. “La participación del barrio y la opinión de todos debe contar”, expresaron con el respaldo general.

Así las cosas, y tal y como ya habían manifestado en un reciente escrito en prensa que publicó Diario de Navarra, la plataforma no comparte en absoluto las razones técnicas en las que se apoya el Ayuntamiento de Pamplona para mantener la zona azul en el barrio. En él se recogía que “los mayores problemas de aparcamiento se dan en horarios en los que la zona azul no está en vigor, por la noche y domingos, por lo que la ORA no aportaría ninguna solución”.

ENTENDIMIENTO