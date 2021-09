Claves de los nuevos contenedores de Pamplona y Comarca

Los nuevos contenedores de apertura electrónica disparan las dudas sobre las sanciones. Pero la Mancomunidad insiste en que no hay nexo de unión entre el pionero sistema que se generalizará en Pamplona y la Comarca desde octubre, y las multas. Estas llegarán también este otoño, pero por otra vía, a través de la inspección de la propia Mancomunidad, en colaboración con las policías locales de distintos municipios, con el fin de detener el bolseo. Podrán abrir expediente sancionador a quien deje bolsas con basura fuera de los contenedores, lo mismo con desechos voluminosos, o a quien los deposite en el contenedor incorrecto. Si detectan alguna de estas infracciones podrán iniciar un expediente sancionador. En todo caso, inciden en que el objetivo “no es recaudatorio, sino disuasorio”.

La Mancomunidad subraya que el control de las aperturas, que ya se hace en Azpilagaña y Artica desde 2018, no choca con la protección de datos y considera, una vez analizados los resultados del proyecto piloto en estas zonas, que es el sistema más eficaz para incrementar el reciclaje de materia orgánica y minimizar los residuos al vertedero. El plazo para clausurar el de Góngora corre y ya están en tiempo de descuento.

La Mancomunidad responde a las dudas planteadas por este periódico.

1. ¿Por qué se efectuará un registro de aperturas asociado a cada domicilio?

El registro de aperturas por domicilio permite conocer de forma detallada el grado de utilización de cada uno de los contenedores de Materia Orgánica y Resto. Esta información, unida a los estudios de caracterización, el pesaje de los contenedores y el análisis de bolsas y voluminosos depositados fuera del contenedor, permite planificar y realizar campañas y acciones informativas mucho más precisas y centradas en las zonas, calles o domicilios que se consideren prioritarios. De esta forma podemos ser más eficientes en la emisión de mensajes de sensibilización.

Por otro lado, el artículo 16 de la ordenanza de la gestión de los residuos, publicada en el Boletín Oficial de Navarra en 2020, es el que regula la apertura de contenedores mediante tarjeta u otros dispositivos y las finalidades que se pretenden cumplir con la implantación del sistema. Y para ello es necesario conocer el grado de utilización por parte de la ciudadanía:

“Con el fin de alcanzar los objetivos recogidos en el Artículo 15 de la presente Ordenanza, se instalarán, de forma progresiva, sistemas de apertura de contenedores y buzones, mediante tarjeta y/o dispositivo equivalente, en las fracciones de materia orgánica y resto, que permitirán la captación y registro de los datos de apertura de cada contenedor y/o buzón con objeto de conocer su grado de utilización para lograr los objetivos normativos, así como para la realización de actividades de promoción del servicio y sus resultados”.

En el Anexo IV se recogen las normas de uso y disponibilidad de los dispositivos para la apertura de contenedores y buzones.

2. ¿Los datos de uso y las estadísticas de cada domicilio se pueden utilizar, en algún caso, para sancionar?

Los datos que se registran corresponden a direcciones postales, en ningún caso personas. Por esta razón no es posible sancionar. Además, no es esta la motivación de la implantación del nuevo sistema.

3. ¿Puede una persona renunciar a que se utilicen sus datos?

No. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. trata los datos en cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos que le han sido conferidos. Esta es una de las excepciones establecidas en la normativa de protección de datos para acceder a su supresión. No obstante, los datos que se recaban no están relacionados con personas físicas individualizadas sino con direcciones postales.

4. ¿La Ordenanza de la MCP obliga a depositar cada residuo en el contenedor correspondiente?

En su artículo 23, indica: “Modelo de recogida. Según lo establecido en el Plan Nacional de Residuos y en el Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 (PIGRN), el modelo de recogida ordinaria, establecido en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de manera general, obliga a los usuarios a presentar sus residuos en cinco fracciones separadas:

· Fracción resto

· Materia orgánica

· Envases

· Papel-cartón

· Vidrio

Artículo 24. “Recogida de materia orgánica. Se considera materia orgánica: Residuo biodegradable, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. Restos de fruta y verdura, restos de carne y pescado, papel de cocina y servilletas sucias, cáscaras de huevo y frutos secos, posos de café y restos de infusiones, restos de comida cocinada, pan y alimentos caducados.

La fracción denominada materia orgánica, deberá depositarse dentro de los contenedores rotulados con el distintivo “sólo materia orgánica”

La Mancomunidad podrá establecer días y horarios específicos de recogida, por localidades, previa comunicación a los vecinos. En el caso de grandes generadores de orgánica, la Mancomunidad podrá establecer un sistema específico de recogida.”

Artículo 25. Recogida de envases. Los envases y residuos de envases (metal, plástico y brik), deberán depositarse dentro de los contenedores destinados a tal fin y rotulados con el distintivo “envases de plástico, latas y brik”.

Artículo 26. “Recogida de papel-cartón en contenedores. El papel y el cartón deberán depositarse en los contenedores destinados a tal fin y rotulados con el distintivo “papel y cartón”. Los residuos de envases de cartón de gran volumen, deberán plegarse o romperse previamente a su depósito. El papel y cartón irá libre de plásticos, maderas, metales...”.

Artículo 27. “Recogida de vidrio en contenedores. Los envases de vidrio deberán depositarse en los contenedores destinados a este tipo de residuos. Queda prohibido el depósito de vidrio entre las 22:00 y las 08:00 horas”.

Artículo 28. “Recogida de residuos de fracción resto. Se entiende por resto, aquella fracción que no siendo materia orgánica no es objeto de recogida especial ni de depósito en contenedores específicos.

Todos los residuos que se depositen en los contenedores de resto, deberán ir en bolsas bien cerradas, de manera que no se produzcan vertidos, ni den lugar a que se ensucie el contenedor, o la vía pública. Queda prohibido el arrastre de bolsas o cubos por el suelo. Si como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos se produjeran vertidos, el usuario será responsable de la suciedad ocasionada. En ningún caso se autoriza dejarlos en cajas”.

5. ¿Se han firmado ya los convenios con los ayuntamientos para el control de los residuos?

Se ha aprobado el convenio con: Ansoáin, Burlada, Huarte, Noáin-Valle de Elorz, Pamplona, Valle de Egüés, Aranguren, Beriáin, Berrioplano, Cendea de Cizur (este mes).

6. ¿Cuándo comenzarán las labores de vigilancia y, en consecuencia, las sanciones?

Las labores de control por parte de los inspectores de residuos de SCPSA y coordinación con las policías municipales comienzan este mes. Es previsible que en próximas fechas se inicie la tramitación de las primeras sanciones. Aunque suponen una cuantía económica, su objetivo no es recaudatorio, sino de sensibilización. Es importante destacar que las sanciones serán por depósito de bolsas en la calle, no por la tarjeta que, como se ha dicho antes, no está destinada al inicio de expedientes sancionadores.