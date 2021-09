Arranca el dispositivo especial de las 'no fiestas' en Zizur Mayor

suspendidas fiestas patronales. En el dispositivo preventivo de vigilancia, control y seguridad van a participar, además de Policía Municipal, patrullas de Policía Foral y Guardia Civil. Zizur Mayor inicia este viernes un dispositivo especial de seguridad, que se prolongará hasta el próximo martes, fechas que coinciden con lasEn el dispositivo preventivo de vigilancia, control y seguridad van a participar, además de, patrullas de

Entre las actuaciones en materia de seguridad, se encuentran controles fijos y móviles en el casco urbano, así como los accesos a la localidad, y patrullas por zonas potencialmente favorables para la aglomeración de personas. Asimismo, se intensificarán los controles para impedir el consumo de alcohol en la vía pública. Se han organizado patrullajes a pie en las zonas más transitadas y dedicadas al cumplimiento de la normativa en los establecimientos públicos, ha explicado el consistorio.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del vecindario. "No hay fiestas, no te las inventes", es el lema de la campaña, difundida en redes sociales. "Sabemos que te mueres de ganas por volver a ver la comparsa, escuchar la música en la calle y salir por la noche... pero que las no fiestas no sirvan de excusa para saltarnos las medidas covid", señalan los carteles.

El dispositivo de seguridad fue abordado en la junta local de seguridad celebrada el pasado martes y presidida por el concejal de Seguridad Ciudadana, Andoni Serrano (Geroa Bai). Tanto el concejal delegado como la jefa de la Policía Municipal, Sandra Irazabal, mostraron su preocupación y su temor a que parte de la ciudadanía "haga caso omiso a la petición de responsabilidad y apueste por celebrar estos días sin las pertinentes medidas de seguridad". Como se recordará, la Policía Municipal recuperó el 1 de septiembre el turno de noche que había sido suspendido a principios de verano por falta de efectivos.