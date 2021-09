Maya aboga por "trabajar todos unidos" para buscar soluciones a los incidentes en el Casco Viejo

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha abogado por "trabajar todos unidos" en la búsqueda de soluciones ante los incidentes que se han venido produciendo, sobre todo en el Casco Viejo de la ciudad.

"la prioridad número uno" y ha remarcado que "lo que está ocurriendo es preocupante y en el momento en que ocurrió lo del jueves pasado, que fue muy duro, nos pusimos a trabajar inmediatamente". En declaraciones a los medios, Maya ha asegurado que esy ha remarcado que "lo que está ocurriendo es preocupante y en el momento en que ocurrió lo del jueves pasado, que fue muy duro, nos pusimos a trabajar inmediatamente".

Así, ha explicado que se ha reunido con representantes de la hostelería y con el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, con el que comparte, ha dicho, "la preocupación y el hecho de trabajar todos unidos hasta solucionarlo".

"La verdad es que tenemos que solucionar este tema, no puede estar una ciudad sometida al miedo de que después de un 'juevincho' o cualquier otro día que haya un poco de juerga pueda tener efectos sobre los locales", ha manifestado el alcalde de la ciudad. Ha destacado, además, que "se entró en portales de vecinos, lo cual ya es un paso adelante terrible que no podemos permitir".

"Estamos entre todos intentando buscar esas soluciones", ha reiterado Maya, que ha destacado que "no vamos a parar hasta conseguir reducir esto hasta el final". "Una ciudad sin seguridad no es una ciudad que pueda funcionar y no podemos permitir que nadie se sienta inseguro en Pamplona", ha sentenciado.

Maya ha señalado que una de las cuestiones relacionadas con esta cuestión es "a ver si de una vez se puede aprobar esa ley antibotellón, porque todos estamos de acuerdo en que el botellón no genera nada bueno". Por otro lado, ha planteado que, dentro de esta ley, se pueda hacer una "regulación específica" para evitar la venta de alcohol en los comercios de alimentación.

El alcalde ha destacado que otra cuestión que se planteó, tanto con hosteleros como con el vicepresidente, fue "hasta cuándo la limitación horaria y de aforos, que es una cuestión que está encima de la mesa", que "compete al Gobierno de Navarra". En este sentido, ha afirmado que "tenemos todos la percepción de que si se volviese a esa normalidad se evitaría en la medida de lo posible esa acumulación en determinados lugares".

Finalmente, Enrique Maya ha trasladado su apoyo al hostelero del Casco Viejo de Pamplona que fue "brutalmente agredido".