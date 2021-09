Javier Labairu: “Si las cuentas salen, se estudiarán descuentos en las tarifas de la zona azul en Pamplona”

Hasta que entró, y sigue, como independiente en la candidatura de NA+ para el Ayuntamiento de Pamplona, la trayectoria pública de Javier Labairu, veterinario en INTIA, había sido la del presidente del Club Anaitasuna durante 8 años desde 2005 y, posteriormente, representar a la entidad en Balonmano. Afirma que cuando decidió formar parte de la lista no se habló del reparto de carteras. “El tema se abordó una vez conseguida la alcaldía”. Y el primer edil, Enrique Maya, le delegó una de las áreas calientes, la de Seguridad Ciudadana con una plantilla en la que a lo largo de varias legislaturas los agentes locales han mostrado su disconformidad con la política municipal.

¿Estaba preparado para confrontar esa problemática? Asegura que sí, que el alcalde conocía de su compromiso hasta el fondo -en sus palabras- cuando se involucra en algo. Lo que nadie se podía imaginar es que llegaría una pandemia, que la oposición a la zona azul en la Txantrea se traduciría en sabotajes y que los botellones se transformarían en batallas campales contra la policía. . Al menos, afirma, hay más paz social en la plantilla y lo atribuye entre otras cosas, al nuevo jefe de Policía Municipal, Javier Goya.

¿Con Txantrea, Rochapea norte y San Jorge culmina la zona azul en Pamplona?

No. En estos momentos, toda la zona norte más o menos está regulada pero siempre hemos dicho que la gestión era a nivel de toda la ciudad. Hemos empezado por las zonas más conflictivas según nos marcaba el estudio sobre el tráfico de Pamplona. Medidas como esta que, por cierto, se están tomando en todo el país, Ada Colau ya ha anunciado que lo quiere para Barcelona. Y es que al final nos llevan a una gestión más sostenible de la ciudad

Toda la ciudad se limita a Buztintxuri, Mendillorri, Soto de Lezkairu, sur de Echavacoiz y avenida de Zaragoza, no hay más sitios con plazas gratis

De momento nos quedamos con lo que estamos. Hay que ir por pasos, como nos marca el estudio que indicó que San Jorge, Rochapea norte y Txantrea eran los que más problemática presentaban. A corto plazo no hay planes. Los indicadores de estas zonas están muy bien porque son urbanizaciones con mucho garaje.

Hablando de indicadores, en la Txantrea dicen que los suyos no justificaban el nuevo sistema

No tenía el mismo que en San Jorge y Rochapea norte, por encima ambas del 85%, un porcentaje a partir del cual se considera saturación. En Txantrea estábamos en el 80% y llegaba al 85% por las noches, se quedaba en los límites. Y valoramos que la implantación en San Jorge y Rochapea norte iba a llevar más coches a Txantrea por el llamado efecto frontera, como así ocurrió en el norte de Rochapea cuando se puso en el sur. Además, Txantrea es un mundo diferente, no es lo mismo el sur, con sus casas bajas y otras antiguas donde sí se llegaba y rebasaba el 85% y otras más nuevas como la de Ezkaba. Ahora los vecinos nos dicen que han desaparecido muchos de esos coches que no eran del barrio.

¿Cuántos coches de más quita esta regulación?

Entre el 15 y 20%, según el estudio. Quizá no está siendo tan claro como en Rochapea, que desaparecieron de un día para otro, pero nos dicen que se ha aliviado bastante. Como hemos dado estos diez días sin sanciones, habrá que esperar a octubre para tener unas cifras reales.

Volviendo a la Txantrea, presentaron 4.300 firmas, organizaron una manifestación con mil personas... ¿Se llegaron a plantear ralentizar la regulación?

No. Porque no es una medida que se haya decidido este año, ya cuando entramos pedimos ese estudio de tráfico, que presentamos a la Junta de Movilidad donde nadie puso ningún tipo de objeción, tanto Bildu, como PSN y Geroa Bai dijeron que era necesario actuar en toda la zona norte para evitar el efecto frontera. Con posterioridad, cuando marcamos el 1 de septiembre como fecha de inicio, sí que Bildu comentó que se podía estudiar un poco más el tema pero desde luego no se mostró totalmente en contra. Y los que les ha llevado al otro lado es pura política.

Les critican que no han consultado a vecinos y comerciantes

La plataforma creada en contra de la zona azul presentó las firmas pidiendo que se paralizara la implantación. Y les dijimos que no. Posteriormente no nos han solicitado ningún tipo de reunión. Sí que cuando han hecho concentraciones nos han invitado a sumarnos, pero no han cursado una demanda formal de un encuentro.

¿Pero qué pueden conseguir si la decisión ya está tomada?

La explicación real de por qué se instaura el sistema, de que esto no es un proyecto de barrio sino de ciudad, que hay un estudio técnico que nos dice que se debe hacer así. Y transmitirnos otras demandas porque la ordenanza del ZEL (Zonas de Estacionamiento Limitado) es de 2007 y, desde entonces, ha llovido bastante. Hay cosas que se podrían modificar, como que a los comercian no se les limite a la zona naranja.

Pues les acusan de que sólo les mueve el afán recaudatorio

Precisamente estos días en una entrevista lo negaba Enrique (Maya) y, de hecho, si las cuentas salen, se estudiarán descuentos en la ORA. Ya se ha obtenido un compromiso en la comisión de presidencia de buscar la fórmula para que el usuario pague la estancia exacta del vehículo y no fracciones de tiempo.

La queja de los comerciantes es que ellos pagan 240 euros frente a los 48 del particular

Pero nosotros estamos dispuestos a cambiar, discutir y modificar si fuera necesario. No habrá ningún problema.

También la gente se pregunta por qué no se pueden sacar la tarjeta si trabajan en el barrio.

Uno de los motivos por el que se regulan los aparcamientos es para que estas personas cojan el autobús, la bici o la moto. Y al que venga de fuera, se le procurar espacios para dejar el coche, los aparcamientos disuasorios, cerca de los interurbanos.

Seguimos con las críticas. en este caso de San Jorge, donde dicen que la carencia de aparcamientos la ha originado el Ayuntamiento con las ciclocalles y las jardineras

Les recordaría a los vecinos que lo critican que jardineras y carriles bici fueron como consecuencia de una gran participación ciudadana, o así nos los vendieron en la anterior legislatura que determinó el proyecto.

¿Han pesando medidas extraordinarias para evitar los sabotajes en la Txantrea?

Ya están en marcha, con mayor vigilancia policial que se ha traducido en cinco detenidos, de los que uno de ellos ni tenía coche. Esto nos recuerda a viejos tiempos, a la plaza del Castillo, a Itoiz...

¿Lo liga entonces a la izquierda abertzale radical?

Las personas que estaban pintando en la zona azul, lo primero que hicieron tras taparlo con color blanco fue reproducir por dos veces y en medio de la calzada el anagrama de ETA.

“No se puede acabar con el botellón sólo con policía”

¿Cuántas denuncias se han tramitado por botellón?

Es que ese no es el indicativo porque cuando estábamos con el toque de queda era más fácil gestionar y denunciar estos temas. Pero llevamos dos semanas con violencia y con botellones más multitudinarios, como en otros puntos del país, en los que lo único que se puede hacer es dispersarlos. Intentar coger a una persona y detenerla puede provocar un problema de orden público importante con aquellos que le quieren librar. Sí te puedo decir que de lunes a jueves, en cinco días, hemos tenido 26 intervenciones en botellones importantes, además de 10 fiestas en pisos. Y es muy preocupante que el desalojo de San Gregorio termine con destrozos como la rotura de una terraza en Sarasate

¿Y cuál es la solución? ¿Más policía?

No, hay que buscar qué está pasando para que esos botellones que han existido siempre tengan ahora ese punto de violencia y masificación. Nos hemos reunido con los rectores de ambas universidades para hablar del tema porque es también algo educacional. Y la semana que viene lo haremos con las empresas que gestionan los pisos de estudiantes y con las residencias en las que se alojan para hablar con ellos. Junto con el Gobierno de Navarra, queremos hacer una mesa redonda con nosotros, policías, psicólogos, jóvenes y vecinos para sacar conclusiones.

¿Y una normativa anti botellón?

Pues lo estamos pensando, pero al final tampoco es la panacea. País Vasco la tiene y hemos visto imágenes de San Sebastián y Bilbao que son bastante duras. Algo está pasando, ¿la pandemia? Esta violencia antes no se encontraba y hablamos de estudiantes, de jóvenes integrados en la sociedad como los seis chavales detenidos a los que se les pide cuatro años de cárcel. Pero, insisto, tenemos claro que sólo con la policía no se puede atajar el problema porque tampoco hay capacidad para estar en todos los sitios a la vez. ¿Qué hacemos? ¿Acudir a los 40 sitios que están controlados como lugares de botellón para que no se reúnan? No se puede. Hay que buscar más alternativas, ahondar en sus problemas en el por qué y que alguien nos oriente.