El niño que corría en Arre y regresó de Francia como obispo

En su primera visita a Navarra desde que en junio fuera ordenadocelebró el domingo una Misa en la parroquia de Arre , en el valle de Ezcabarte, su localidad natal. Acompañado por familiares, amigos, compañeros franciscanos, orden a la que pertenece, y vecinos de la localidad, volvió al escenario en el que recibió la Primera Comunión, la Confirmación, fue ordenado sacerdote y celebró el funeral de su padre. “Como me comentó una vecina, en Arre me conocen. Me vieron correr por el pueblo, luego irme a Elizondo y a Lekaroz, volver como religioso y ahora. Son etapas, pero uno es lo que es por la gente con la que se ha encontrado y le ha ayudado a crecer y es importante decirlo públicamente”, reflexionaba el martes ya de vuelta en Ajaccio. Recordó también que la Iglesia no es sólo un lugar físico, sino también un lugar simbólico y afectivo que tiene su peso en la vida espiritual de cada persona.