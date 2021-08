Labairu destaca la violencia contra la policía de este jueves y habla de "efecto imitación"

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, ha destacado la "violencia" con la que han sido recibidos esta noche los policías que han acudido al Casco Antiguo de Pamplona a disolver aglomeraciones y botellones y ha opinado que se asiste a un "efecto imitación" de situaciones que "no son botellones, sino vandalismo".

"Hasta ahora no habíamos tenido un recibimiento tan violento" ha reconocido el concejal en alusión a los incidentes ocurridos cuando la Policía Municipal ha acudido a desalojar varias zonas en las que se estaban produciendo aglomeraciones , con el resultado de ocho agentes heridos y once detenidos, si bien ha apuntado que dos no están relacionados con el lanzamiento de objetos a la policía.