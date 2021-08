Fernando Voltas: “La idea es que lo nuestro fuera también lo suyo”

Fernando Voltas Arribas (33 años) es informático y Paloma Morilla Soares (24 años) estudió comercio internacional y transporte y logística. Ambos han cometido “la locura” de emprender en una nueva cafetería, 'Lo Nuestro'.

Morillo explica que lleva ya cinco años en hostelería, “lo malo o bueno que tiene hostelería es que o cogen gente con experiencia o con nada, yo tuve la suerte de que me enseñaron todo y me encantó, sobre todo los cafés. He compaginado este trabajo con los estudios siempre y como me ha gustado me he quedado con esto”.

Voltas, por su parte, siempre ha estado a gusto con el trato al público. Él cuenta que llevaba un tiempo pensando en abrir un comercio hostelero, comenzó con la idea de un restaurante italiano en la zona, pero no pudo ser. Después pensó en un gastro bar, pero se dio cuenta de que quería crear algo distinto. “Yo creo que aquí hacía falta una cafetería, que bares ya hay muchos. Además nos diferenciamos con productos caseros e ingredientes de la zona y de calidad. Además era ahora o nunca porque somos jóvenes y no íbamos a arriesgarnos a coger el local con 40 o 50 años”, narra.

Paloma Morillo recuerda un día del verano pasado que estaban comiendo por la zona con toda la familia y vieron el local. “Pensamos que estaría guai un local con mimo”. Ahí empezó todo. “Casualmente siempre que hablábamos con familiares decíamos, ‘sí bueno en lo nuestro queremos poner un café tal’ o ‘vamos a lo nuestro’ y al final un día nos dimos cuenta de que ese era un buen nombre. Es nuestro y con proveedores de aquí. Queríamos que la gente se sintiera cogida y que lo nuestro fuera también lo suyo”, relata ella.

La principal especialidad de Lo Nuestro es el café. Entre semana puede acompañarse de diferentes combos de desayuno: el café con zumo de naranja natural y a elegir bollería, tarta o tostadas. “Todo es casero y todos los proveedores son de Navarra. Los smoothies son de fruta natural y, como están fresquitos, son ideales para el verano”, detalla Fernado Voltas.