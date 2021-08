Un bar del Casco Viejo pamplonés se vende por más de 3 millones de euros

3.200.000 euros. El lunes apareció en el la Mandarra de la Ramos. Sus propietarios piden exactamente eso. Ya han recibido tres ofertas por el local de 450 metros cuadrados. Cuenta con seis baños, cocina reformada, amplia barra, comedor y en una ubicación inmejorable para poteo, comidas, cenas y copas. Un bar en pleno San Nicolás, una de las calles con más establecimientos hosteleros por metro cuadrado en España, puede llegar a costarEl lunes apareció en el portal inmobiliario Idealista la oferta de venta de. Sus propietarios piden exactamente eso. Ya han recibido tres ofertas por el local de 450 metros cuadrados. Cuenta con seis baños, cocina reformada, amplia barra, comedor y en una ubicación inmejorable para poteo, comidas, cenas y copas.

“Nos parece un buen momento para ponerlo en venta”, dice Jorge Goicoechea, de 53 años y dueño del establecimiento donde también trabaja su hermana Kari Goicoechea, de 57 años. “Cuando pones a vender una cosa puede ser por dos motivos; o porque estás mal o porque va muy bien. A nosotros nos ha ido muy bien por suerte”, explica él. Pero esta no es la causa principal de la puesta en venta.

Hay otros motivos personales detrás de la decisión. “No nos apetece estar como hasta ahora, hemos funcionado muy bien, pero es un trabajo muy esclavo”, reconoce el dueño recordando el gran esfuerzo que realiza su hermana Kari. “Hemos trabajado muchas horas, sobre todo ella. Yo hace cinco años que no trabajo a diario en el bar. Desde que abrimos hasta que mi mujer se quedó embarazada sí que estaba, pero luego he ido cuando hacía falta”, aclara.

En la decisión, que se ha tomado durante este verano, también influyen otras circunstancias -relacionadas con la salud- que han afectado a amigos y compañeros de trabajo. Por ejemplo, el fallecimiento de Marcelo González Alconcada, camarero del bar durante once años, tras una larga lucha contra el cáncer.

OFERTAS Y PROYECTOS

Goicoechea inauguró el bar hace quince años con la idea de montar un bar innovador que incorporase la esencia tradicional. Tras veinte años en el sector hostelero y habiendo fundado anteriormente el bar Donibane en el barrio de San Juan, Jorge Goicoechea se lanzó a la aventura. “Entré con muchas ganas y, ojo, aún sigo teniendo, pero quiero disfrutar de mis hijas. Hasta ahora era muy difícil compatibilizar las dos cosas”, explica.

A pesar de esto, Jorge Goicoechea seguirá ligado a la hostelería con proyectos ya establecidos y otros nuevos que no le supondrán tanto tiempo como La Mandarra de la Ramos. Por ejemplo, el bar Aldapa. “Para la semana que viene estará acabado y en marcha”, adelanta Jorge Goicoechea. En Navidad abrirá Fika 2, una cafetería en la calle Pozo Blanco junto a la actual Fika, que se quedará en local para “venta de café, accesorios, formación...”, explica.

También tiene en mente dos proyectos más en la ciudad a futuro. “Teníamos otro negocio importante en la calle Tejería, en la antigua Sureña. Íbamos a montar una pollería pero finalmente no va a salir adelante, al menos en ese sitio”, aclara.

Para él no resulta novedoso un traspaso de negocio, en marzo harán tres años desde que dejara el Katuzarra, otro local de San Nicolás. “Gracias a Dios les va muy bien”, comenta. “Buscamos que sea gente que esté interesada de verdad. Que vengan a ver el bar de arriba a abajo, mire las cámaras, pregunten cómo funcionan las cosas...”, añade.

La oferta de venta llega tras unos meses en los que la hostelería ha sido azotada por la crisis sanitaria. “Eso sí que ha desanimado también”, apunta el dueño. Próximamente la Mandarra de la Ramos, que fue reformada este año e incluyó elementos como asador, brasas y cámaras de refrigeración, echará a andar con nueva gerencia.