Multa de domingo

Nueve minutos. Fue el tiempo que le bastó a María Cerezo para recibir una multa. ¿El motivo? Aparcar su coche un domingo en un espacio de estacionamiento regulado. En concreto, en una plaza de aparcamiento pintada de dos colores: rojo y verde. Una amalgama complicada de comprender para quien vive en Estrasburgo y se desplaza a Pamplona de manera esporádica, ocasional o simplemente por turismo puntual.

En el caso que nos ocupa, la afectada dejó su vehículo a la altura del número 24 de la calle Olite el pasado 8 de agosto. Al no conocer el significado cromático de la calzada, preguntó a diversos viandantes aunque nadie acertó a responderle con seguridad. “Tampoco vi a guardias ni vigilantes de domingo”, añade. Por ello, al regresar a su coche, la sorpresa fue mayúscula: una sanción le aguardaba bajo el parabrisas. Fue en ese momento cuando la indignación superó el baremo. Al día siguiente, localizó a un vigilante en la zona y trató de buscar los paneles informativos al respecto. “Encontré un vigilante muy joven y amable en la calle Amaya porque en la calle Olite no había ninguno”, determina. Pese a todo, María Cerezo logró hablar con el inspector al cargo, quien le explicó que verde significa zona para residentes. Vaya por delante que la falta fue por aparcar fuera del horario comercial en un espacio restringido a los vecinos de los sectores 1 y 2. “Me pregunto cómo puedo saber yo todo eso, que vivo en Estrasburgo. Sobre todo sin una señal de tráfico o un cartel que lo anuncie”, expresa.

De hecho, afirma que recorrió junto al vigilante la zona y en la calle Olite no encontramos nada sin cruzar de acera. “El aparato para pagar está en la calle Tafalla, donde venía la explicación. Ponía: nuevo horario zonas rojas de 9h a 14h y de 16 a 20h (lunes a viernes) y sábados de 9 a 14. Yo no sé qué significa resto del horario, ¿entre las 14 y las 16? Por lo visto también los domingos. No me podía imaginar que los domingos se pague”, enfatiza.

EN PRIMERA PERSONA

Como guinda, desde el servicio le han comentado que antes de venir a Pamplona “debe leer” la ordenanza municipal. “De lo que no tengo ni fecha ni referencia. Me parece indefendible”, valora. Y en todo caso, prosigue, tendrían que colgar el ‘panfleto’ en sitio visible para tener autoridad a la hora de poner multas, sobre todo porque podían haberse llevado el coche y causarme un problema.

Para más inri, indica que durante el encuentro con el primer vigilante en la calle Amaya dos personas vinieron a preguntar si habían aparcado bien y mientras estaban en la calle Tafalla, una tercera. “No había más transeúntes debido a la ola de calor”, matiza la afectada. Y pregunta: ¿Les parece a ustedes normal que nadie sepa donde se puede aparcar? “No sé por qué el Ayuntamiento discrimina las minorías, los extranjeros y los que no viven en Pamplona. Y menos mal no he necesitado ir al casco viejo...”, suspira.

Dada la “injusticia”, María Cerezo ha redactado una carta para el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. En la misiva, además de la anulación de la multa (11,65 pronto pago), la autora habla de mejorar la señalización en la calle Olite para que no vuelva a suceder. “Tienen ustedes que buscar soluciones porque no soy yo sola la única que piensa así”, cierra el texto.