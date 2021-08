La Tómbola de Cáritas vendió 1,8 millones de boletos menos

La tómbola de Cáritas vendió este año cerca de 600.000 boletos, cuatro veces menos que los 2,4 millones de la edición de 2019. Pero, dentro del contexto de pandemia, el balance es positivo. “Lo importante de este año es la presencia, que hemos podido estar”, subraya sin rodeos Ana Urmeneta, responsable del espacio benéfico del Paseo de Sarasate de Pamplona. Muchas personas apuraron hasta ayer, último día válido para recoger los premios, que hoy ya han caducado y son historia.

“Es un goteo continuo durante toda la mañana con entrega de premios y con muchas preguntas, incluso cómo y dónde recoger los premios. También en los comercios está habiendo mucho movimiento y esa es una buena noticia”, explicaba Ana Urmeneta.

En esta edición, la que hacía la número 75 tras el paréntesis de 2020, Caritas se centró en ayudar al comercio local. Con este fin imprimió 340.000 boletos con un importe de 5 euros como premio para gastar en una lista de cerca de 600 comercios de Pamplona y la Comarca. Lo que de momento desconocen es cuántos de estos premios se han canjeado y en qué medida se ha beneficiado el pequeño comercio. “Ahora llevaremos todo al almacén, haremos inventario y calculo que harán falta más de 20 días para cerrar facturas con los establecimientos, es algo nuevo para todos”, apuntaba ayer Ana Urmeneta.

Además de los vales de 5 euros y otros de diez en farmacias del grupo Nafarco, había premios directos para recoger en el mostrador, en menor cantidad que otros años, y un sorteo de cien bicicletas. De estas han repartido unas 70. “Una de ellas, hoy mismo”, desvelaba Urmeneta ayer por la mañana.

Respecto a las menores ventas, apunta que entraba dentro de lo previsible teniendo en cuenta “que no había Sanfermines, que han sido menos días abiertos y menos horas, con muchas medidas de seguridad por la covid”. Lo lamentan por los comercios, por los boletos no vendidos y por los premios no disfrutados. “Estos son ganancia para Cáritas, pero este año no nos tocaba ganar, queríamos que fuera para ellos”, apunta de la iniciativa y aplaude la dedicación de los voluntarios, a pesar de la situación de pandemia. La tómbola contó con un aforo de cien personas que solo se alcanzó en momentos puntuales.

En condiciones normales la tómbola permanece abierta unos 50 días, desde el último sábado de mayo hasta el 15 de julio. Este año han sido 37 días en total.

El precio del boleto se incrementó en 20 céntimos y se vendieron a un euro, con un nuevo diseño. Se descartaron, también por medidas de seguridad, los boletos de Reúna.