Disfrutando al aire libre y con mascarilla

La sensación de volver a disfrutar y de dejarse llevar vuelve a tener un sitio privilegiado entre las butacas. Los nervios por ver cantando en el escenario a un grupo, por conocer a un nuevo artista o los que surgen tras ver las piruetas, acrobacias y genialidades inundan, durante todo el verano, las diferentes localidades de la Comunidad foral.

El segundo verano de pandemia no iba a impedir a los ciudadanos disfrutar y por eso los artistas, gracias a los organizadores, están llenando las calles, las plazas o los escenarios al aire libre, como en la Ciudadela, con actuaciones rodeadas de medidas de seguridad.

CUIDADO

Pamplona, desde el 1 de julio y hasta el 26 de septiembre, se ha blindado de actuaciones, conciertos, acrobacias y medidas. “Al aire libre todo es mucho más seguro, así que esto es perfecto”, cuenta Iker Berduarte mientras disfruta, sin retirar ni un solo segundo la mirada, de la actuación de Volatiner@s en los fosos de la Ciudadela.

El gel hidroalcohólico se ha convertido en el aliado esencial de los espectáculos y en recintos como la Ciudadela sigue siendo obligatoria la desinfección antes de acceder a las actuaciones. Además, Pamplona, a pesar de llenar su agenda con actuaciones al aire libre, mantienen el uso obligatorio de la mascarilla para evitar posibles brotes de contagios.

Las 600 personas que disfrutan de los espectáculos en el recinto de la Ciudadela también deben mantener la distancia de 1,5 metros, salvo que sean convivientes, y su entrada se contabiliza de manera manual a la entrada del espectáculo.

Luis Mugica Martínez, jefe del servicio de Infraestructuras del Área de Cultura, explica que el número de personas que entran y salen también se controla por el número de sillas que se han instalado ya que ningún espectador se puede quedar de pie durante la actuación. “Todas las personas deben permanecer sentadas en su localidad durante la obra y nadie puede mover las sillas de la zona en la que están, así nos aseguramos de que la distancia se respeta”, dice.

Los espectadores que quieran acceder a los fosos de la Ciudadela con silletas deben dejarlas en las zonas habilitadas para que no entorpezcan al resto de personas.

El objetivo de las medidas es que los recintos en los que se desarrollan los espectáculos sean zonas de ocio seguras y para garantizar que se cumplen, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con 6 trabajadores. “En los espectáculos estoy yo, Patxi Garro, el jefe de producción, y los auxiliares. En la entrada suelen colocarse dos o tres y el resto se mueven por la zona acotada para asegurar que la gente cumple con las restricciones a la perfección”, explica Mugica.

Entre las medidas también se especifica que dentro del recinto no se permite comer ni beber. “Lo hacemos así para que la gente no se quite la mascarilla y si quieren merendar o cenar, porque los espectáculos son a horas a las que ya te entra el hambre, pueden hacerlo fuera de la zona acotada ya que desde ahí también se puede ver la actuación”, detalla el jefe del servicio de Infraestructuras.

Tampoco se puede fumar. “En las butacas está prohibido y lo que hemos hecho es habilitar un espacio donde la gente puede hacerlo. Ahí están alejados, tranquilos y encima el humo no le llega al resto”, detalla Patxi Garro, responsable de producción y encargado de determinar las tareas del resto de auxiliares, de colocar las infraestructuras, las vallas y de cercar el perímetro.

Las personas encargadas dentro del recinto llevan una camiseta distintiva de color verde con el objetivo de que puedan ser identificadas por los espectadores en el caso de que tengan alguna duda o problema. “Los auxiliares se van moviendo por todo e incluso algunos están situados en lo alto de la Ciudadela y través de su walkie talkie nos informan de lo que ven. Suelen colocarse allí arriba para impedir que la gente se suba y despiste a los artistas. Además, tienen una visión más amplia de todo lo que ocurre”, explica Garro.

Otra restricción para poder disfrutar del espectáculo es no poder acceder con animales a la Ciudadela. “Son medidas importantes, pero aquí es muy fácil y sencillo trabajar porque no hay nadie que no quiera cumplirlas ya que saben que a la vez son recomendaciones. La gente está muy comprometida y se nota que tenía ganas de poder disfrutar”, comenta el jefe de producción.

buxens

MUTUO

El verano de 2020 fue complicado, a la par que raro, y las diferentes localidades de Navarra ofertaron actividades y espectáculos para que los ciudadanos disfrutaran. Fue el ensayo previo para la programación de este año. “Hemos doblado las actividades y vamos a estar cuatro meses sin parar. No hay ningún día en el que no haya nada e incluso hay momentos en los que la gente puede disfrutar hasta de cuatro cosas”, cuenta Mugica.

Las variedades de la programación ha hecho que la acogida sea muy buena. “Yo estoy muy contento, aunque sí que veo que en espectáculos musicales hay gente que está un poco reprimida porque le gustaría bailar, pero no se puede. A pesar de eso siento que están felices y eso nos motiva a seguir adelante”, explica Garro.

La programación cultural ha salido adelante gracias a la ilusión de la gente y a un trabajo compartido. “Se está haciendo un esfuerzo mutuo por parte de las compañías y por parte del Ayuntamiento para propiciar y para ofrecer a la gente actividades culturales”, cuenta Idoia Monje, técnica del área de cultura y programadora del Festival de las Murallas.

Monje agradece la actitud de los ciudadanos. “El año pasado fue más complicado porque barajábamos la incertidumbre, pero sacamos el festival de las Murallas adelante y la verdad es que tuvo una acogida muy buena y fue el impulso que necesitábamos para sacarlo este año”, dice.

VILLANUEVA

DISFRUTANDO

Las entradas se agotan, los aforos se completan y las ganas vuelven. “Esto ha cumplido con mis expectativas totalmente y lo necesitaba. No es como antes porque hay aforo, no puedes entrar y salir cuando quieras y no puedes comer, pero estoy muy feliz por recuperarlo”, explica Josuá Pineda a la salida de Volatiner@s. No era su primer espectáculo y se quedó con ganas de más. “He echado de menos la música techno ”, dice.

Su amigo, Jaré Gandino, admite sentirse seguro. “Hay muchas medidas y la gente respeta mucho. Me enteré por las redes sociales y ya he ido a varios conciertos y estoy muy contento porque necesitaba revivir estas sensaciones, es como volver un poco a lo que teníamos antes”, dice mientras disfruta de un Kas de naranja después de la actuación.

Unos metros a la derecha disfruta Amaia Bazán. “Las medidas se están cumpliendo y hoy nos hemos quedado fuera porque no se puede comer dentro. Hemos hecho un picnic con una manta, una cesta, bocadillos y diferentes cosas para ir picoteando”, cuenta.

Con ella estaba Leyre Fernández que conoció la programación a través de Instagram. “Volatiner@s nos llamó la atención por ser un espectáculo de acrobacias y ha sido diferente a todo lo que había visto”. explica.

Mientras comentan la actuación Aiora Urbiola dobla la manta en la que se han sentado durante el espectáculo. “Nos hemos quedado afuera y aún y todo se han cumplido mis expectativas. Además, aquí me siento tranquila y noto que estamos recuperando un poco la normalidad que necesitábamos”, detalla.

Las bilbaínas Amaia Cabazos y Oihane Barandiaran venían a ver a Amaia. “Somos muy fans y nunca hemos podido verla porque siempre se agotan sus entradas. Es una oportunidad muy bonita”, cuenta Cabazos. Barandiaran confiesa que compraron la entrada por ser al aire libre. “Me quedé más tranquila”, apunta.

Miren Celayeta y Vicky Guerra también son fans de la pamplonesa. “Fuimos a ver a Amaia en 2019 en el Baluarte y hoy no podíamos perdernos esto”, explica Celayeta. Su madre le acompaña porque también le gusta Amaia y porque se siente segura. “Estar con mascarilla y que haya distancias entre las sillas me tranquiliza”, explica.

Carlota Dorremochea e Inés Iraizoz no pudieron conseguir entradas. “Estamos esperándola para ver si sale a vernos”, dice Iraizoz.