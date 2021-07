El alcalde de Zizur alerta del riesgo de tener que cerrar las piscinas

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán (Geroa Bai), ha mostrado su preocupación por la elevada incidencia del covid en la localidad y ha alertado del riesgo de tener que "tomar medidas", entre las que ha citado el cierre de las instalaciones deportivas y las piscinas municipales. "Si siguen subiendo los casos puede que el Gobierno de Navarra decrete el cierre perimetral de Zizur, que tengamos que cerrar las instalaciones deportivas y las piscinas de verano o que tengamos que suspender las actividades culturales programas y el cine al aire libre. Nuestro comercio y hostelería pueden sufrir estas consecuencias", expresa en un vídeo difundido en las redes sociales.

Zizur Mayor es la localidad de la comarca de Pamplona que presenta una mayor incidencia, con 1.744 casos por cada 100.000 habitantes. La localidad registra 276 positivos este mes, superando así las cifras de noviembre de 2020 (270 casos) y de octubre de 2020 (con 221). Por ello, el alcalde hace un llamamiento a la responsabilidad, a seguir usando la mascarilla en interiores o cuando no se pueda mantener la distancia. "No caigáis en la trampa de pedir que a familiares y amigos que no le den vuestro contacto a los rastreadores. Así os perjudicáis a vosotros mismos y a vuestro entorno", señala el alcalde.