Las figuras de la comparsa estarán expuestas en la Sala de Armas de la Ciudadela hasta este miércoles

Sala de Armas de la Ciudadela en horario de 11.30 a 13.30 por la mañana y de 18.30 a 20.30 por la tarde. En el segundo año en el que, debido a las restricciones derivadas de la pandemia, no pueden salir del 6 al 14 de julio por las calles de la ciudad, el Las 25 figuras de la Comparsa de gigantes y cabezudos de Pamplona se pueden visitar hasta el próximo miércoles día 14 en laen horario de 11.30 a 13.30 por la mañana y de 18.30 a 20.30 por la tarde. En el segundo año en el que, debido a las, no pueden salir del 6 al 14 de julio por las calles de la ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha esta iniciativa durante los días en los que hubieran tenido lugar las fiestas para que los más pequeños puedan verles de cerca y fotografiarse con ellos, en un entorno en el que se garantizan las medidas sanitarias vigentes.

Desde el pasado día 6 los ocho gigantes, cinco cabezudos, seis kilikis y otros tantos zaldikos que conforman la comparsa se exponen de forma gratuita en la planta baja de la Sala de Armas de la Ciudadela, en la que se han dispuesto las medidas necesarias para garantizar un espacio seguro. Se ha establecido un control de acceso, que solo permite que haya en el interior 30 personas de manera simultánea. Además, las figuras están protegidas con barreras de cintas para evitar que la gente las toque: Esto no imposibilita que todo el que quiera pueda hacerse fotos con las figuras.

En sus primeros días, esta muestra ha sido una de las más visitadas de la Ciudadela y en algunos momentos, de manera puntual, ha habido una mayor afluencia de público que ha provocado un mayor tiempo de espera en el control de acceso. Ante la posibilidad de que esta muestra generase una alta expectación, el Ayuntamiento de Pamplona ya había modificado para estos días los horarios habituales de las salas de Ciudadela, abriendo también las tardes del domingo y el festivo y en la jornada de hoy lunes, día de la semana en el que habitualmente descansan los espacios expositivos de este recinto.

La comparsa, también en movimiento este verano en la Ciudadela

Además de la muestra que durante estos días tiene lugar en la Sala de Armas, la Comparsa ha preparado para este verano cuatro jornadas de exhibición en las que están representando el espectáculo 'Baile de gigantes'. Los dos primeros días finalizaron con las invitaciones agotadas, pero habrá dos nuevas ocasiones para disfrutar de los gigantes, cabezudos, zaldikos y kilikis el 28 de julio y el 4 de septiembre. Las tres representaciones del miércoles 28 de julio tendrán lugar a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. Las invitaciones se podrán obtener en www.pamplonaescultura.es a partir del viernes 15 de julio, a las 12 del mediodía. El domingo 4 de septiembre habrá siete pases de 'Baile de gigantes', a las 10, 11, 12 y 13 horas por la mañana y a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas por la tarde. Para esos pases las invitaciones se podrán adquirir a partir de viernes 20 de agosto, a las 12 del mediodía.

En el espectáculo ‘Baile de gigantes’ un misterioso paquete llega a manos de Xabier. El remitente es su abuelo, quien le hace llegar unas extrañas figuras y una carta. Mediante esta carta, el abuelo de Xabier contará a su nieto las vivencias y experiencias asociadas a la comparsa. Sobre el escenario, una sucesión de coloridos bailes harán que Xabier descubra la verdadera ilusión que genera la Comparsa, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos del Ayuntamiento de Pamplona.

La Ciudadela continuará todo el verano recordando las fiestas de san Fermín

Las salas de exposiciones de la Ciudadela se convierten este verano en un gran espacio expositivo sobre los Sanfermines con cuatro muestras en las que podrán verse piezas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona de 27 autores, obras creadas exprofeso por 57 artistas locales, 44 carteles pensados por diseñadores navarros para unas fiestas que no se pueden celebrar y tres proyecciones audiovisuales. De esta forma, del 2 de julio al 12 de septiembre, en el Pabellón de Mixtos podrán verse los ‘Sanfermines imaginados’ y en el Polvorín ‘2020 2021 Los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser’ para continuar en el Horno con ‘Miradas… sensaciones… emociones…’ y finalizar en la primera planta de la Sala de Armas con una ‘Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual’.

Esta propuesta expositiva en torno a las fiestas de San Fermín está incluida en el programa ‘¡Viva Pamplona viva!’ organizado por el Ayuntamiento y que ofrece más de 400 actividades de carácter cultural con propuestas para todos los días del verano. El horario de visita de las salas de la Ciudadela a partir del día 14 de julio es de martes a sábado de 11,30 a 13,30 y de 18,30 a 20,30 horas y domingos y festivos de 11,30 a 13.30 horas.