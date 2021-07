Los textos de Hemingway, Pío Baroja o Dolores Redondo guían una ruta por los Sanfermines

hasta el próximo 14 de julio rutas literarias por la ciudad en castellano y euskera, que hacen parada en los puntos más significativos para los Sanfermines. En cada uno de ellos, y gracias a la colaboración de la Asociación Navarra de Escritores, se lee un fragmento de un reconocido autor, que de alguna manera tiene relación con el espacio o lo que éste significa para las fiestas. De esta manera se consigue que las obras de Ernest Hemingway, Pío Baroja, José Joaquín Arazuri o Dolores Redondo trasladen a los participantes a momentos clave de la fiesta en la Plaza del Castillo, la Plaza Consistorial o Mercaderes. El Ayuntamiento de Pamplona ofreceen castellano y euskera, que hacen parada en los. En cada uno de ellos, y gracias a la colaboración de la, se lee un fragmento de un reconocido autor, que de alguna manera tiene relación con el espacio o lo que éste significa para las fiestas. De esta manera se consigue que las obras de Ernest Hemingway, Pío Baroja, José Joaquín Arazuri o Dolores Redondo trasladen a los participantes a momentos clave de la fiesta en la Plaza del Castillo, la Plaza Consistorial o Mercaderes.

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona o a través de la dos euros (1,5 euros con la tarjeta Pamplona Iruña Card), y son gratis para los menores de doce años. Las entradas se pueden adquirir en lao a través de la web al precio de(1,5 euros con la tarjeta Pamplona Iruña Card), y son gratis para los menores de doce años.

Las rutas literarias en torno a San Fermín condensan en poco más de una hora toda la esencia y la cultura de las fiestas en un recorrido que va desde el Mesón del Caballo Blanco hasta el Paseo del Doctor Arazuri (o al revés, según la visita). Desde allí se inicia un paseo que hace parada en lugares emblemáticos para las fiestas, que a su vez tienen una relación especial con alguno de los textos propuestos. Navarrería, Mercaderes, la Estafeta, las plazas del Castillo, de San Francisco o de la Virgen de la O, y el propio Ayuntamiento son los escenarios que rememoran de esta curiosa manera lo que hubiera pasado en ellos en un año en el que se hubieran podido celebrar las fiestas de San Fermín.

El Ayuntamiento ha contado para esta iniciativa con la colaboración de la Asociación de Escritores de Navarra, que ha seleccionado los textos que se leen en cada punto del recorrido que, de una u otra manera, están relacionados con el espacio o lo que éste significa. El propio Ernest Hemingway, el prescriptor internacional de las fiestas más reconocido, o su cuarta esposa, Mary Wels Hemingway aportan alguno de los extractos seleccionados, entre los que también se pueden encontrar obras de los autores estadounidenses James A. Michener o Christopher Smith, del inglés Samuel Edward Cook, o del sueco Hans Tovoté. Completan las aportaciones literarias otros escritores más cercanos, como Pío Baroja, Félix Urabayen, Rafael García Serrano, José María Iribarren o José Joaquín Arazuri; o más contemporáneos, como Dolores Redondo.

Una historia para cada escenario de las fiestas

El matrimonio Hemingway en 1953 se alojaba en el Hotel Ayestarán de Lekunberri y todas las mañanas se daban un madrugón para llegar al encierro. El 8 de julio lo vieron desde la Plaza Consistorial, como cuenta Mary Welsh en sus memorias. Un extracto de ellas sirve para trasladar mentalmente a los participantes en las rutas desde la Plaza Consistorial hasta la esencia de la fiesta. La Plaza de la Virgen de la O sirve, por su parte, para que los textos de José María Iribarren ilustren cómo éste conoció en ese lugar a Hemingway en los Sanfermines de 1953. Son los extractos de su obra ‘Fiesta’, editada en 1926, con los que el propio Hemingway participa en esta propuesta. En los años 20, era habitual de la terraza del Café Iruña, y fue desde allí, desde el punto que le toca ilustrar, desde donde vio cómo se disparaban los cohetes el domingo 6 de julio de 1924, el segundo año que acudió a Pamplona para vivir las fiestas.

La calle Mercaderes, además de ser conocida por su famosa curva del encierro, también ha aparecido en alguna novela. Y es que, aunque la mayor parte de la trilogía del Baztan, se desarrolle en ese valle, la protagonista, Amaia Salazar, vive en Pamplona, en la calle Mercaderes. No se concreta en qué número, pero la referencia a una antigua fábrica de paraguas lleva al número 16, donde en los años veinte y treinta estuvo la Paragüería de Alfonso Jiménez. Ese es el punto desde el que se hace referencia al texto literario. Por su parte, la lectura que se realiza en la Plaza San Francisco es un extracto de ‘Las bodas de Pamela’, donde el psicólogo y escritor sueco Hans Tovoté combina sus recuerdos personales con una trama familiar donde el protagonista es un pamplonés que vuelve después de muchos años de vivir en Alemania.

Puntos de parada y lecturas asociadas a cada uno

Mesón del Caballo Blanco. JAMES A. MICHENER. Iberia. Viajes y reflexiones sobre España

Navarrería 39 INAP/Cultura. PIO BAROJA. Juventud, egolatría

Mercaderes 16. DOLORES REDONDO. El guardián invisible

Estafeta. Esquina con Mercaderes. CRISTOPHER SMITH. Encierros en Wall Street

Mercaderes 9. FÉLIX URABAYEN. El barrio maldito

Plaza Consistorial. MARY WELSH HEMINGWAY, How It Was.

Plaza del Castillo. Café Iruña. ERNEST HEMINGWAY. Fiesta.

Plaza del Castillo. Casa del Toril. SAMUEL EDWARD COOK. Sketches in Spain during the years 1829-1832.

Plaza del Castillo. Escaleras de San Nicolás. RAFAEL GARCÍA SERRANO. Plaza del Castillo.

Plaza de San Francisco/Campana. Hans Tovoté. Las bodas de Pamela.

Plaza de la O. JOSÉ MARÍA IRIBARREN. Hemingway y los Sanfermines.

Paseo del doctor Arazuri. Estatua. JOSÉ JOAQUÍN ARAZURI. La peste en Pamplona en tiempos de Felipe II.