Los vecinos de Itaroa piden que no se politice su decisión

Actualizada 10/04/2021 a las 06:00

En un comunicado, la Asociación de Vecinos de la Urbanización de Itaroa piden que no se politice su demanda de unión a Egüés. “Nuestra principal intención es que Huarte y Egüés accedan de mutuo acuerdo a que la urbanización se segregue de Huarte y pase a formar parte de Gorraiz (Egüés), ya que es su entrada natural, habiendo sido especialmente conscientes de esta situación, al no poder salir de la urbanización durante el confinamiento, puesto que su única entrada es por el Valle de Egüés”, indican. La asociación añade que trabajan para que el Ayuntamiento de Huarte esté al corriente del parecer mayoritario vecinal. “Aunque no estemos contentos con muchas cosas en la urbanización, los columpios fueron retirados ya que estaban en muy mal estado y eran peligrosos para los niños, habiendo indicado el Ayuntamiento de Huarte que procedería al cambio de los mismos en este año”.

