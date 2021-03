La oposición reclama el regreso de las patrullas policiales en bicicleta en Pamplona

Actualizada 17/03/2021 a las 06:00

Con la de este martes, según dijo la edil de EH Bildu Eva Aranguren, era la tercera vez que desde la oposición se instaba al equipo de gobierno de Navarra Suma para que recuperara el patrullaje de Policía Municipal en bicicleta. Una media que se adoptó a finales de la legislatura pasada con el entonces bipartito de EH Bildu y Geroa Bai.

Este martes, en la comisión de Presidencia, la demanda partió del PSN y como las anteriores salió adelante por la mayoría de votos que suman EH Bildu, PSN y Geroa Bai. Pero, no se hará efectivo. O al menos eso dejó caer el concejal de Seguridad Ciudadana Javier Labairu. “No es obligación hacerlo pero sí ético cumplir lo que quiere la mayoría”, le replicó la portavoz socialista Maite Esporrín. Pero para Labairu hay cinco razones que impiden la medida: falta de efectivos ya que hay 360 agentes cuando la plantilla es de 420, los que hay no quieren (“nadie se presentó a la convocatoria”), la climatología para el patrullaje no debe ser más de 30 grados y menos d e6 por lo que -según datos de la estación del aeropuerto de Noáin, sólo hubieran salido 85 de los 275 días comprendidos entre abril del año pasado y marzo de este 2021. Y, finalmente, Javier Labairu dijo que su efectividad es del 0,3% al día.

Desde la oposición se le replicó que en breve se incorporarán 30 agentes a la plantilla, que no siempre hay aspectos agradables en el trabajo pero que eso no es motivo para anular una prestación porque en otros empleos los profesionales lo asumen, que en ciudades más húmedas como San Sebastián, Santander o Vigo había patrullas policiales en bicicleta. “Y los días de mal tiempo, se les integra a otros servicios, como patrullas a pie o en coche”, expuso Maite Esporrín. Y finalmente que su finalidad no era acabar con delitos, sino la de prevención y de cercanía con los ciudadanos.

La moción también sirvió para que los socialistas criticaran al área municipal de Seguridad Ciudadana por no prestar las bicicletas de la fallida patrulla a la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. “Se las pidieron para prácticas y, a cambio, les remitieron las que están en depósito. Prefieren que cojan polvo”, afirmó Maite Esporrín. “Si a usted su hijo le pide aprender a conducir, ¿le deja el mejor coche de casa o le busca otro más viejo? Esas bicis costaron 1.200 euros, a los que hay que sumar 900 para matricularlas”, le replicó Labairu. “Los policías que están en la academia no son novatos que no hayan cogido en su vida una bicicleta”, contestó a su vez la concejal socialista.