Pamplona reformará y mejorará varios tramos del carril bici

Actualizada 25/02/2021 a las 13:08

El Ayuntamiento de Pamplona va a reformar el primer tramo del carril bici de la calle Julián Gayarre y a realizar mejoras en otros 34 puntos de la ciudad dentro de las primeras intervenciones del Plan de mantenimiento para los próximos meses y mejora de la conexión de la infraestructura ciclista de Pamplona. El objetivo es mejorar la señalización horizontal y la protección de diferentes carriles y aceras bici. La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Go Green Pamplona’ que engloba todas las materias que impulsan la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático que está desarrollando y desarrollará la ciudad y que define las nuevas líneas de actuación en los próximos años.

Así, se repintarán marcas longitudinales y signos viales de carriles, aceras bici y pasos ciclistas; se repondrán elementos protectores como separadores de goma y bolardos y se repintarán de rojo determinados pasos ciclistas que por sus características necesitan refuerzo en cuanto a la seguridad y la visibilidad. Todos los detalles han sido ofrecidos hoy en la Junta de Movilidad por el concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, previamente a la rueda de prensa de presentación.

El impulso de la movilidad sostenible es una de las líneas de trabajo del Consistorio pamplonés promoviendo los desplazamientos ciclistas en la ciudad a través de carriles bici y aparcamientos para bicicletas. Una alternativa, sostenible y saludable tanto para las personas usuarias de la bicicleta, como para el conjunto de la ciudad, ya que, las bicis no hacen ruido, no contaminan y no emiten CO 2 . Son por tanto una importante contribución a la Estrategia Urbana Pamplona-Iruña 2030, que tiene entre sus principales objetivos alcanzar una “Pamplona, verde, ecológica y comprometida con el clima”.

CAMBIO DEL FIRME DEL CARRIL BICI

Los trabajos en la calle Julián Gayarre se desarrollarán en el tramo comprendido entre las vías Sebastián Albero y Juan María Guelbenzu. Comprenderán la sustitución del firme actual del carril bici y de los bordillos de hormigón separadores y la ampliación de las aceras y la mejora de los pasos peatonales en la intersección con la calle Guelbenzu. Además, se va a modificar la parada del autobús urbanos que actualmente ocupa el carril bici, creando otra parada avanzada que dejará espacio para el paso de bicicletas.

De esta forma se logrará el calmado del tráfico con la reducción de la velocidad de los vehículos al estrecharse los dos carriles existentes. Asimismo, se mejorará el tramo ciclista al adaptarse a condiciones estándar la anchura, la protección y el firme, y al eliminarse uno de los mayores puntos negros en la red ciclista con la desaparición de la parada bus del carril bici. La actuación también conlleva mejoras peatonales con la ampliación de aceras y la adaptación de pasos de peatones teniendo en cuenta criterios de accesibilidad.

REPINTADO DE MARCAS LONGITUDINALES Y SIGNOS VIALES

Las primeras intervenciones del Plan de mantenimiento y mejora de la conexión de la infraestructura ciclista de Pamplona incluye, junto a la actuación en el barrio de la Milagrosa, mejoras de la señalización horizontal y de la protección de carriles, aceras bici y pasos ciclistas en otros 34 puntos de la ciudad.

El repintado de marcas longitudinales y signos viales se va a llevar a cabo en 15 espacios. Por ejemplo, se completará el paso ciclista en la calle Tajonar (rotonda con calle Cataluña); se mejorarán el ceda el paso y límites de velocidad en las avenidas Juan Pablo II con calle Manuel López González y Gipuzkoa y se renovará la señalización horizontal en el paseo de Trinitarios.

Además, se pintarán líneas borradas y pasos ciclistas en las calles Sebastián Albero, Soto de Artica, Francisco Javier Sáenz de Oiza, carretera de la Universidad, avenida de Gipuzkoa, Ventura Rodríguez, paseo Kosterapea, Fuente del Hierro, carretera de Sarriguren y Canal.

REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PROTECTORES DE CARRIL BICI

La reposición de elementos protectores de carril bici como separadores de goma y bolardos mejorará tres zonas: la rotonda de la avenida de Barañáin y calle Concepción Benítez, calle Padre Adoáin y calle Abejeras.

La tercera actuación de mejora de la señalización horizontal y de la protección se centrará en el pintado de rojo de 16 pasos ciclistas situados en la avenida de Gipuzkoa con las calles Santa Lucía, Francisco Javier Saénz de Oiza y paseo Kosterapea, calle Río Arga con Bernardino Tirapu, avenida de Zaragoza con Julián Gayarre, Serafín Olave con Fuente del Hierro, Iturrama con Fuente del Hierro, Arcadio María Larraona con avenida de Navarra, Vuelta del Castillo, Fuente la Teja con carretera de Sarriguren y con Ramón Aguinaga, carretera de Sarriguren, Tajonar con Bardenas Reales, Sebastián Albero con Cataluña, carretera de la Universidad y Soto de Artica con Francisco Javier Saénz de Oiza.

Mejora señalización horizontal y protección de carriles y aceras bici