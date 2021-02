Piden que se revise el límite de velocidad en la avenida de Sarriguren tras las 200 multas

Actualizada 03/02/2021 a las 08:15

Las más de 200 multas notificadas a más de 100 conductores por sobrepasar el límite de 20 kilómetros hora en una de las avenidas principales de Sarriguren llegó este martes al debate político en el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

El pleno acordó, a través de una moción, estudiar posibles defectos en la gestión de la tramitación de esas sanciones, que se hace a través de una empresa privada. Se valorará, de encontrarse fallos, alguna actuación de oficio o anulación. Los grupos de la oposición pidieron a Navarra Suma, en el gobierno municipal, que se estudie el límite adecuado de velocidad en la avenida Unión Europea y posibles cambios en función de franjas horarias.

Un vecino, Jesús Jurío, intervino "como portavoz de mucha gente" que se ha unido estos días tras recibir las sanciones. Pidió que se reconsidere la medida llevada a cabo y una postura "más colaborativa". Puso su ejemplo, tras recibir tres multas en dos meses por circular en la zona a 31 y 41 km/hora. Las mismas, prácticamente, que en sus 45 años como conductor habitual.

Te puede interesar



El primer debate se dio a través de una moción de EH Bildu a la que se sumaron Geroa Bai e I-E y que enmendó, en algunos puntos, el PSN. Finalmente la mayoría de las reclamaciones se aprobaron con 20 votos a favor y la única abstención de la edil de Podemos que dijo no haber tenido tiempo de analizar las demandas.



La moción se presentó en la junta de portavoces una hora antes del pleno. Venía precedida por la polémica generada en el municipio desde hace unas semanas. Las multas corresponden a controles llevados a cabo, sin previo aviso, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Comenzaron a notificarse en noviembre.



En la zona, donde se sitúan los dos colegios públicos, el centro de secundaria y FP de Salesianos y la Ciudad deportiva, se habían sucedido tres atropellos a menores al inicio del curso escolar. Desde Policía Municipal se defendió la acción para mejorar la seguridad vial tras los accidentes.



El texto original presentado por EH Bildu y que Geroa Bai e I-E hicieron suyo pedía la paralización y anulación de todos los expedientes sancionadores por exceso de velocidad detectados por el radar móvil.



Se centraban en la Avenida Unión Europea y en los tramitados o en tramitación. El PSN lo enmendó y pidió encargar un estudio "independiente y de un organismo autorizado" sobre posibles defectos en la tramitación.



Advirtieron los socialistas de la posible ilegalidad de anular o paralizar los expedientes en curso. EH Bildu y Geroa Bai, que cuando estaban en el gobierno apoyaron la gestión de multas a través de una empresa privada y aprobaron la limitación a 20 en la zona escolar y deportiva, dijeron que era posible anular.



Con todo, dieron apoyo a un estudio que, se quejaron, ralentizará los posibles pasos a dar. El texto consideraba una "mala práctica administrativa" la actuación llevada a cabo. También en el apartado de ruegos y preguntas hablaron desde el PSN e I-E para insistir en un estudio de la velocidad adecuada en ese tramo de la avenida y para conocer el número de sanciones por sobrepasar los 40 km y la franja horaria. Pidió también la edil de I-E avisar de próximos controles.

"Perplejo y rabioso" por algo "escandaloso"

Jesús Jurío tomó la palabra al finalizar el pleno telemático. Su intervención, pedida días antes, era para dar su opinión sobre las sanciones en la "calle Unión Europea", un procedimiento que calificó como "escandaloso".



Puso su ejemplo como conductor "responsable y cuidadoso" y dijo sentirse etiquetado como "delincuente" tras las tres multas recibidas en dos meses. "Estoy perplejo, sorprendido y rabioso". Consideró que no tenía sentido las notificaciones a largo plazo para "corregir actitudes que conllevan peligro" . Y se quejó de que no hubiera sido advertido el control. "No parece razonable ni contribuye a una convivencia normalizada ni constructiva", dijo. La alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), respondió que se "estudiará" su petición.