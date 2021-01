Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

Manoli Pérez Cano es usuaria habitual del transporte urbano comarcal. La parada más cercana a su casa está en la calle Sarriguren, cerca de Beloso. Por allí pasan cuatro líneas: 18, 19, 20 y 23. “A primera hora de la mañana y a mediodía, en especial la 19, está llena, vamos como sardinas en lata”, ilustra con una frase muy recurrente en las quejas ciudadanas, que no son pocas. Una percepción que contrasta con los datos y las cifras de la Mancomunidad, en referencia al menos al número de contagios.

Manoli explica que coge la villavesa porque no dispone de otro medio de transporte alternativo. “Si no, prescindiría”, recuerda que recientemente ha pasado una semana complicada con su marido ingresado en el Complejo Hospitalario de Navarra. “Iba a diario, a primera hora y estaban a tope. No sé por qué la Mancomunidad no pone autobuses de refuerzo en esas horas más críticas”, sostiene y menciona que en otros tramos del día, las villavesas circulan más tranquilas. “No tengo coche y la que sale habitualmente a la compra soy yo”, menciona el segundo motivo de viaje principal, además de las consultas médicas y explica que utiliza el autobús urbano para acercarse al centro de la ciudad a supermercados que le queden a mano de las paradas.

“La 19, una vergüenza, pero la 18, también. Inicia su recorrido en Sarriguren y para cuando pasa por aquí ya va llena, y eso que es un autobús articulado y van muchos niños, bebés en silletas... No sé cuánta gente pasará para cuando llegue a Zizur, al final del recorrido”, se pregunta y subraya que son frecuentes las quejas de usuarios en Facebook.

En definitiva, Manoli considera que a determinadas horas van pegados unos a otros. “Si al menos hubiese medio metro de distancia ya me conformaba”, cierra su relato.

