La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Aranguren han ultimado el acuerdo para que el vertedero de Góngora cierre en 2023, tal y como se fijó hace doce años. En el convenio que renueva esas consideraciones se recoge, sin embargo, la posibilidad de mantener la actividad en las instalaciones de Góngora hasta junio de 2024. Esa fecha es el nuevo plazo máximo de uso hasta que no esté en pleno funcionamiento el proyectado nuevo centro ambiental de la comarca. La instalación para el tratamiento de residuos está planeada para ejecutarla en Imárcoain a partir de otoño de 2021, en la ampliación de la Cuarta Fase de la Ciudad del Transporte. Inicialmente se baraja su puesta en marcha para 2023, pero existen dudas sobre el cumplimiento de los plazos, ya que está pendiente la urbanización y anunciados recursos a esos trámites de Nasuvinsa y al proyecto de Mancomunidad ante la oposición de grupos ecologistas y en Noáin (Valle de Elorz) y en los concejos.

El acuerdo para el cierre se ha traducido en un nuevo convenio entre Mancomunidad y Ayuntamiento de Aranguren que se anunció en septiembre y que se esperaba para antes de fin de año. Se materializará los últimos días, con la aprobación primero en Aranguren, en el pleno previsto para el lunes, y después en la entidad comarcal, en la reunión de la comisión permanente del martes. Acuden representantes de todos los grupos.

El borrador, que ya está en poder de ambas instituciones, tiene en Mancomunidad el visto bueno de los grupos que en el último año han ido aprobando los trámites para la planta y el cierre de Góngora. Sólo se ha opuesto Navarra Suma al no avalar la ubicación en la Ciudad de del Transporte. Y en el gobierno están los independientes que también presiden el Ayuntamiento de Aranguren, con Manuel Romero a la cabeza y con mayoría absoluta. Se da por hecho, por tanto, que el acuerdo será firme en unos días.

Desde Aranguren se valora que se mantenga el espíritu del acuerdo de 2008, firmado cuando una sentencia sobre los proyectos de biometanización y compostaje para el tratamiento de los residuos fue anulado por el Supremo. Acarreaba, como ocurrió en Arazuri, el derribo de las instalaciones construidas en Góngora. Sin embargo, se acordó su mantenimiento pero se fijó el cierre para 2023. Ahora se habla de la misma fecha, del 1 de enero, para que no se produzca ningún vertido. Pero se matiza que la actividad pueda seguir, como máximo hasta el 30 de junio de 2024, mientras no esté “en pleno funcionamiento” el centro ambiental de la comarca. No se menciona expresamente la finalización de la planta de Imárcoain, como quería Mancomunidad.

El alcalde de Aranguren, Manuel Romero (Candidatura Popular), ponía el acento en el que se siga manteniendo la fecha de cierre. También que para 2022 se haga un proyecto, consensuado, de clausura y sellado. Durante 30 años, desde la clausura de la última celda, habrá vigilancia y control del vertedero. Aclara que no se derribarán las instalaciones y que se está abierto a que se desarrollen proyectos relacionados con los residuos junto con las universidades. “No pondremos pegas al uso pero como máximo hasta 2024 y las plantas de selección de envases y la de tratamiento de madera podrán usarse hasta la puesta en marcha del centro ambiental”, insiste. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años.

PROSIS entregado

Por otra parte, se siguen con los trámites, con la entrega ante el Gobierno foral del PROSIS del centro ambiental, previsto para el tratamiento de residuos de fracción resto, envases y orgánicos y para cumplir las normativas europeas. Ahora se vierte en Góngora los residuos sin tratar.