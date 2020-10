Actualizada 19/10/2020 a las 14:19

El grupo municipal de Navarra Suma en el ayuntamiento de Ansoáin ha preguntado al alcalde, Ander Oroz (EH Bildu), sobre "las causas que provocan que un agente auxiliar de la policía municipal tenga que realizar labores de patrulla cuando el alcalde sabe que los agentes auxiliares no están considerados como agentes de la autoridad y que incumple la ley".

En un comunicado, los concejales de Navarra Suma en Ansoáin han recordado que el Tribunal Constitucional "estimó en diciembre de 2019 parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno del Estado contra la Ley Foral de Policías de Navarra y declaró nulos varios artículos, entre ellos el que consideraba a los auxiliares de la Policía Local como agentes de la autoridad".

"El fallo del Constitucional consideró que los auxiliares de policía previstos en la ley foral de 2018 no tienen, conforme a la legislación navarra, la condición de funcionarios. Según dicho fallo, la norma estatal es clara en el sentido de considerar funciones públicas reservadas a funcionarios aquellas que, en el ámbito local, impliquen ejercicio de autoridad y, consecuentemente, limita la condición de agente de la autoridad a los funcionarios al servicio de la administración local, entre los que se encuentran los policías locales, pero no los auxiliares por no ser funcionarios públicos", ha remarcado NA+.

En opinión de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, "esta situación es otro detalle que muestra la gravedad que vive la plantilla de policía municipal en Ansoáin, unos problemas que arrastra desde hace tiempo sin que se le ofrezcan soluciones a pesar de las peticiones de distintos grupos políticos, y que repercute en la cantidad y calidad del servicio ofrecido".

Así, según ha indicado Navarra Suma, "actualmente la plantilla de la policía municipal está mermada tras la marcha de dos agentes a Pamplona que se conocía desde hace tiempo, de varios trabajadores próximos a jubilarse y una agente que permanece en las oficinas sin hacer labores de patrulla".

"El malestar en la plantilla de la policía municipal de Ansoáin es palpable, más aún con el expediente informativo abierto por el alcalde de Bildu a cinco miembros y que no se conoce a qué causas responde o en qué se quiere que concluya", han indicado desde NA+.

Asimismo, han recordado que "los sindicatos vienen denunciando falta de personal, medios y equipamiento, han anunciado su intención de no seguir haciendo horas extraordinarias y constatan que se están haciendo turnos en los que sólo hay un agente de servicio, a veces de noche". Por ello, han instado al alcalde a que "adopte medidas de urgencia".

"Los problemas laborales y de falta de medios en la policía municipal de Ansoáin se llevan arrastrando desde hace años, y Bildu hace oídos sordos a una situación que va a estallar si no se adoptan medidas de urgencia", ha advertido Navarra Suma.