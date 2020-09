Abiertas las inscripciones para cursos de natación en Pamplona

Actualizada 29/09/2020 a las 12:33

Este año llega una nueva iniciativa en natación destinada a los menores. Por primera vez se pone en funcionamiento una campaña de natación dirigida a público infantil de forma particular que se desarrollará, con diversos horarios, en dos instalaciones municipales: las piscinas de Aranzadi y en el Aquavox San Jorge. Dirigida a niños que tengan 5 años o que los cumplan durante este curso, la nueva oferta busca que los menores adquieran o continúen desarrollando dominio acuático. Las clases son semanales, duran 40 minutos y se imparten de lunes a viernes por la tarde o los sábados por la mañana.



Los cursos se desarrollarán del 5 de octubre al 31 de enero en Aranzadi y el 9 de octubre y el 30 de enero en San Jorge. La cuota es de 50 euros por menor abonado y de 60 por niño o niña no abonado. Las inscripciones deben realizarse cumplimentando los diversos campos de un formulario on line.





ESTA ES UNA DE LAS TRES CAMPAÑAS



Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción para la campaña de natación dirigida a personas adultas que se imparte en cuatro instalaciones deportivas de la ciudad. Se ofertan cursos trimestrales, del 5 de octubre al 22 de diciembre, en niveles de iniciación, perfeccionamiento y mantenimiento. Las personas interesadas pueden apuntarse mediante un formulario web. La cuota de inscripción es de 80 euros por dos sesiones semanales (lunes y miércoles o martes y jueves). Las instalaciones en las que se desarrollará la campaña son el C.D. Aranzadi, Aquavox San Jorge, U.D.C. Rochapea, y U.D.C. Txantrea K.K.E. Este programa, organizado por la Federación Navarra de Natación, recibe el respaldo del Consistorio, tanto en el uso de instalaciones públicas, como por medio de apoyo económico. Para más información sobre horarios y grupos, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 948 22 72 79 o consultar la web de la Federación Navarra de Natación.



Finalmente, del 5 de octubre al 30 de mayo se desarrollará la habitual Campaña de Natación Escolar, destinada al alumnado de 2º y 3º de Primaria de la ciudad, es decir, menores de 7 a 9 años. Para llevar a cabo las clases (30 minutos semanales durante el horario lectivo de los menores), se establecerán grupos de 20 a 25 escolares que deberán estar acompañados por un máximo de 2 adultos por grupo. Esta campaña utilizará las piscinas de Aranzadi y San Jorge, entre otras posibles ubicaciones.



El precio por menor es de 42 euros y toda la información, además de las inscripciones se puede realizar en el teléfono 948 22 72 29, en horario de 10 a 13 horas. Los horarios disponibles para los centros se concretarán en el momento de realizar la inscripción. El curso consta de un total de 28 a 30 sesiones.



El desarrollo de todas las campañas se ajustará a los protocolos y a los requisitos sanitario-deportivos que estén en vigor en cada momento mientras dure la pandemia por la COVID-19.