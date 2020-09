NA+ acusa a la MCP de "irregularidades" para clausurar la planta de Góngora

Actualizada 28/09/2020 a las 11:26

Navarra Suma ha acusado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) de "graves irregularidades" en el renovación del convenio para clausurar la plana de residuos de Góngora.

Según el concejal de Pamplona Juan José Echeverría, se quiere "resucitar" un convenio "extinguido" por el empeño en construir una nueva planta en Imarcoain con un "despilfarro millonario" para una "obra faraónica".

Para el portavoz de NA+ en la MCP, el convenio debió adaptarse antes del 2 de octubre de 2019 pero sin embargo un informe del despacho de la exconsejrea María José Beaumont presentado por la MCP sostiene que el convenio no tiene plazo.

Un criterio que difiere de otros informes anteriores de los técnicos de la MCP, en uno de los cuales de 2007 se calculaba que Góngora se llenaría para 2022, por lo que el Ayuntamiento de Aranguren y al MCP firmaron un convenio que puso como fecha límite de uso el 31 de diciembre de ese año, aunque otro de 2016 prorrogaba la capacidad de Góngora hasta 2044.

Ahora, ha subrayado Echeverría, “la MCP ha pagado por un informe que (asegurando que no hay un plazo) le permite resucitar el Convenio para sus intereses, continuando con la estrategia dilapiladora de EH Bildu, y clausurar Góngora”.

“Si el convenio no hubiese tenido plazo de vigencia, la adaptación sería automática, pero al tenerlo, la propia MCP tendría que haberlo renovado antes del 2 de octubre de 2019", ha asegurado, y agregado que sin embargo "al no hacerlo, directamente ya no existe y carece de cualquier efecto jurídico”.

Echeverría ha criticado además el "despilfarro" que supondrá construir una nueva planta en Imárcoain cuando el Plan de Residuos apuesta por dar "continuidad" a la plantas de envases y materiales y además en Aranguren hay "102.100 metros cuadrados libres" y la nueva planta solo requiere de 20.000.

Según el concejal de NA+, "se empeñan en gastar más 75 millones de euros replicando todas las instalaciones de Góngora en Imarcoain desechando una infraestructura que funciona perfectamente" y cuando se podría "clausurar el vertedero de residuos sin tratar, ya que la ampliación de las plantas de Góngora evitaría" generarlo.

En la misma línea, el alcalde de Noain, Sebastián Marco, ha recordado que hace pocos meses solicitaron la revisión del convenio entre el Valle de Aranguren y la MCP, y entonces se les respondió con un informe de Beaumont diciendo que "no procedía la revisión", pero ahora "no solo lo han revisado sino que lo han modificado".

"Quieren gastar una cantidad ingente de dinero para hacer un castillo sobre unos cimientos de arena", ha aseverado, y cuestionado que en este proyecto "disparan con pólvora del rey pero les está fallado por todos los lados: la modificación del PSIS, la compra de terrenos y la vigencia del convenio".

Ha pedido por eso a la MCP una reflexión porque "hay muchas alternativas mucho más baratas para el contribuyente para hacer una instalación igual a mucho más efectiva que lo que quieren hacer en Noain-Valle de Elorz".

A ello Echeverría ha sumado que la sociedad pública SETEPESA tiene unos beneficios de 2,5 millones de euros por prestar "en régimen de monopolio" unos servicios "obligatorios", algo "increíble" porque a su juicio debería "funcionar a cero", y sin embargo tiene previsto "subir la tasa de residuos en un 12%" un "escándalo para acumular recursos y poder hacer la planta de Imárcoain, absolutamente innecesaria"