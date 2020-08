Actualizada 21/08/2020 a las 12:07

El portavoz de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Berriozar, Daniel Cuesta, ha denunciado la “gestión negligente” que el alcalde de la localidad, Raúl Maíz (EH Bildu), está llevando a cabo en materia de seguridad.

Y es que, según Cuesta, “es inadmisible que una localidad de más de 10.000 habitantes lleve desde el 4 de junio sin servicio de policía municipal durante el turno de noche o que en la actualidad haya fines de semana que se estén cubriendo con un solo agente de policía, lo que imposibilita a todas luces hacer frente a las necesidades que demandan los vecinos y vecinas, más si cabe, ante la actual situación provocada por el Covid-19”.

Desde Navarra Suma indican que es “prácticamente imposible que un solo agente pueda hacerse cargo de todas las funciones que tienen encomendadas de forma habitual, y a su vez, poder controlar, por ejemplo, que se cumpla con la obligatoriedad del uso de mascarillas”. “O en el caso de las noches, si no hay servicio es evidente que no se puede evitar que no se celebren botellones o encuentros sociales que se excedan del máximo permitido”, apuntan.

Añaden, además, que “a escasos cuatro días de las ‘no fiestas’ de Berriozar, es una negligencia total que Berriozar se encuentre en esta situación”.

Desde Navarra Suma advierten al alcalde de que “las consecuencias que se puedan derivar en esta situación serán única y exclusivamente suyas como responsable máximo de la policía”, y anuncian que, “de no tomar las medidas oportunas”, estudiarán las pertinentes acciones legales, “ya que no se puede pasar por alto que se ponga en riesgo a la población de Berriozar mientras desde alcaldía no se hace nada al respecto”.

Por último, desde el grupo municipal trasladan todo su apoyo a la plantilla de policía “por su excelente trabajo y su plena dedicación pese a las precarias condiciones en las que tienen que ejercerlo”.