Actualizada 19/08/2020 a las 06:00

La aparición de un caso positivo por covid-19 en una escuela infantil pública no supondrá automáticamente el cierre total del centro. Serán el Departamento de Salud y Salud Pública los que tomen este tipo de decisiones según cada caso. Así se contempla en el protocolo elaborado por los departamentos de Educación y Salud. El sindicato Afapna ve “ilógico” que no se haya previsto qué hacer porque genera “inseguridad a las familias, a los trabajadores y a la sociedad”.



El pasado lunes comenzó el curso del ciclo 0-3 años. A lo largo de este mes se irán incorporando los niños que ya asistieron a los centros el curso pasado. A partir del 1 de septiembre lo harán los nuevos alumnos. Según fuentes del Departamento de Salud, la idea es que en caso de registrarse un positivo por coronavirus sólo sea necesario el cierre parcial del centro, es decir, del grupo estable de convivencia al que pertenece el niño o trabajador enfermo. De esta forma se intenta evitar el cierre total del centro. No obstante, si los datos de contactos y positivos lo aconsejan, se plantearía el cierre de todo el centro. La reapertura total o parcial también será una decisión del Departamento de Salud.



Cada grupo estable está formado por un máximo de 16 niños, según los ratios, y habitualmente dos educadoras. Ocasionalmente pueden tener contacto con un grupo talleristas o profesionales especializados, que deberán extremar las medidas de seguridad e higiene. El organismo autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona, que gestiona once centros, explica que, llegado el caso, acatarán las decisiones que tomen Salud Pública y la Dirección General de Salud, “que son los órganos competentes” y con los que colaborarán en el intercambio de información.



El protocolo explica que “no asistirán al centro aquellos niños, educadoras y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con covid-19”. Tampoco aquellos que se encuentren en aislamiento o cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada. Los alumnos y trabajadores que hayan tenido síntomas no podrán regresar al centro hasta que obtengan el alta médica.



Escuelas Infantiles de Pamplona ha realizado pruebas serológicas a los 241 trabajadores. Se trata de una medida que no contempla el protocolo pero que ha implantado el Servicio de Prevención del Ayuntamiento para todos los trabajadores. Afapna ha reclamado que se hagan las pruebas PCR a todos los trabajadores de las escuelas infantiles públicas de Navarra. “Mientras no exista la seguridad absoluta de que el resto de personal no ha tenido contacto con otra compañera, aunque sea a la entrada o la salida, ¿qué garantías tenemos? O se hacen pruebas periódicas o va a ser muy complicado”, explica Juan Carlos Laboreo, presidente de Afapna. Este sindicato lamenta que hay “familias nerviosas, que no saben si mandar o no a sus hijos a clase”. “Sorprende que habiendo tantos políticos y asesores no se haya previsto qué hacer si hay un brote en un centro”, añade Afapna.