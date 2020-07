Alegría desde Orkoien para Unzué

C. A. M.

Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Juan Carlos Unzué Labiano no olvida el pueblo en el que vivió hasta los 21 años, Orkoien. Sus años de juegos, pero que también le sirvieron para forjar su carácter. Donde conoció a su esposa y madre de sus tres hijos. Los amigos que aún conserva de la época escolar y con los que se encuentra allí. La convivencia de una familia numerosa, con seis hermanos, en un piso de noventa metros en el que, además de sus padres, a veces recalaba un chófer de la empresa familiar de piensos. El recuerdo de sus orígenes se lo inculcaron sus padres. Y aún se lo menciona su madre, con 93, que sigue residiendo allí. Y por eso este jueves no ocultaba su satisfacción tras recibir la noticia de que todo el Ayuntamiento, los cuatro grupos municipales (Unión de Izquierdas, EH Bildu, Navarra Suma y PSN), habían apoyado una propuesta para que el campo de fútbol municipal lleve su nombre a partir de ahora. El acuerdo remarcó, a iniciativa de EH Bildu, la idea de dar visibilidad a la enfermedad que padece, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como la inclusión de la denominación en euskera. El alcalde, Carlos Arróniz (UIO), explicó que con esas ideas se llevaba al pleno el cambio de denominación. Y que ahora se trabajará en un acto para celebrarlo y, a la vez, colaborar con la fundación a la que Unzué se ha asociado y que trabaja para recaudar fondos para investigar la enfermedad. Aún no hay fecha y, como recuerda su protagonista, queda pendiente y supeditado a la ”pandemia”.

Juan Carlos Unzué atendió la llamada telefónica desde Barcelona, donde reside. En una mañana en la que seguía recibiendo, según explicó, “imputs positivos”. Tras una entrevista para un programa para la televisión autonómica catalana, habló con Orkoien y le comunicaron la decisión del pleno. Le llamó su primo Jesús Mari Unzué Ozcoidi, edil de Deportes y proponente del acuerdo. Sin embargo, ayer no participó en la votación como familia del homenajeado.

Te puede interesar

Y el mensaje que llegó de Orkoien lo sumó a los buenos ratos del día. Su tono era similar al de la rueda de prensa en la que hizo pública la enfermedad que padecía y su propósito de unirse al “equipo de la ELA”. “Es una alegría y satisfacción lo que han hecho. Es el pueblo donde has nacido, crecido, disfrutado de la época más trascendental que marca el carácter. Tengo recuerdos muy buenos. Era la época de jugar, de hacerte persona, de estudiar... Y muchas amistades de entonces siguen disfrutando del pueblo y tengo el contacto. Aunque también lo tendría porque está mi familia y siempre nos enseñaron a no olvidar los orígenes. También haber vivido en sitios tan distintos de toda España me ha ayudado a afrontar lo que trae la vida como ahora”, reflexionaba.

En Orkoien viven su madre y tres de los seis hermanos. Un sobrino ha entrenado a equipos del Kirol Sport, el club de fútbol que tiene su sede en el campo. Y allí está el más pequeño de la familia, dice, con cinco años. Con tiempo todavía para jugar en el campo “Juan Carlos Unzué”.