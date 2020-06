Actualizada 21/06/2020 a las 06:00

La suspensión de los Sanfermines no ha afectado a uno de los eventos de prefiestas que es ya una tradición desde hace 13 años. La peña Anaitasuna entregó este sábado su Pancarta de Oro a la asociación Ikaskide en agradecimiento a su labor de apoyo educativo y laboral con la población inmigrante. La dotación del premio se ha mantenido en 600 euros a pesar de que la crisis sanitaria va a alterar las cuentas de la peña. “El compromiso social de los socios está por encima”, expresaban este sábado.

Gracias a los voluntarios de Ikaskide, un centenar de adolescentes inmigrantes han tenido durante el confinamiento un “cibertutor de refuerzo”. En contacto casi diario por móvil o internet, han resuelto dudas de matemática, inglés o gramática “y les han dado mensajes de ánimo en los momentos de bajón”. “Al final todo ha salido bien. Sólo dos van a tener que repetir curso en la ESO”, expresa con satisfacción María Ansó, responsable de este grupo vinculado a los Escolapios. Este sábado los voluntarios de Ikaskide tuvieron otro momentico de satisfacción al recibir la Pancarta de Oro. “La población inmigrante nos aporta valores y nos interpela: ¿qué podemos hacer para mejorar esta sociedad?”, explicó Aitor Echeandía al agradecer el galardón.

Para el acto celebrado en la sede de la peña Anaitasuna, quisieron contar con dos de las muchas inmigrantes a las que han ayudado. Mina abandonó Marruecos con 37 años con intención de llegar hasta Italia, donde tenía algunos contactos. Pero su viaje terminó en Pamplona, donde logró un empleo en un restaurante. “Estoy muy agradecida a Ikaskide, que ha sido como una familia para mí. Han mostrado verdadera amistad”, comentaba este sábado.

Romina abandonó Venezuela el año pasado “con la idea de cambiar”. “Todos sabéis la delicada situación que vive mi país desde hace años. Gracias a Dios, aquí todo a ido bien a pesar de que no es fácil encontrar trabajo”, explicó este sábado. Madre de un niño, decidió ser voluntaria de Ikaskide, dando clases de lectoescritura a niños de Primaria. Ahora también da cursos de costura.

EN LA CALLE MAYOR 70

Ikaskide nació en 2004 en el seno de Itaka Escolapios, fundación impulsada por esta orden religiosa fundada por San José de Calasanz, un innovador pedagogo de su época y precursor de la enseñanza gratuita universal. Los voluntarios de Ikaskide comenzaron su labor en un piso de la parroquia de San Saturnino ofreciendo apoyo escolar a niños inmigrantes. “Los voluntarios veíamos con preocupación cómo la población inmigrante del Casco Viejo se enfrentaba a una situación de vulnerabilidad”, explicó Echeandía.

En 2010 se trasladaron a la calle Mayor número 70. Al gozar de más espacio han podido ofrecer más servicios. El año pasado casi 700 niños y adultos pasaron por sus clases de refuerzo escolar. También preparan a inmigrantes para el examen de obtención de la nacionalidad y ofrecen asesoramiento jurídico.

Rubén Pérez, en su doble condición de socio de Anaitasuna y voluntario de Ikaskide, hizo de presentador del acto. Conoció este grupo después de estar el verano pasado en Ceuta dando clases a niños. “Regresé a Pamplona con la inquietud de seguir ayudando a este tipo de chavales y me hablaron de Ikaskide. Al saber francés sobre todo he estado con chicos del Magreb y subsaharianos”, comenta.

EL DÍA DE LA PEÑA, AL RITMO DE LA TXARANGA POR EL CANAL DE YOUTUBE



Decenas de socios de Anaitasuna se unieron este sábado a las celebraciones del Día de la Peña, al ritmo de la txaranga Malatxo. Pero no fue en la sede de la peña, en la calle San Francisco, sino desde sus casas, a través del canal de Youtube. Anaitasuna se suma así al llamamiento a la responsabilidad para celebrar los no Sanfermines sin poner en riesgo la lucha contra el coronavirus. El acto de entrega de la Pancarta de Oro se retransmitió por Youtube debido a las limitaciones de aforo en la sede. Por el mismo canal se emitió el vermú social amenizado por la Malatxo, que se reunió al aire libre en una terraza particular para ofrecer en directo su concierto. También hubo café concierto de sobremesa y por la noche House Party. El día 6, la peña permanecerá cerrada. “No habrá almuerzos, pero seguiremos organizando cosas por Youtube”, explica la junta.