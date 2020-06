Navarra Suma pide que Mancomunidad deje de recabar datos personales en los contenedores

Actualizada 16/06/2020 a las 12:25

Navarra Suma ha pedido a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que deje de recabar datos personales de los ciudadanos sobre la apertura de contenedores de materia orgánica y de fracción resto.

El concejal de la coalición en Pamplona Juanjo Echeverría ha acusado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de "ocultar" una sanción de la Agencia de Protección de Datos por el nuevo sistema de contenedores con apertura mediante tarjeta, sistema que se puso en marcha en Azpilagaña y Nuevo Artica y a través del cual la Mancomunidad conoce cómo usa cada vecino los contenedores de materia orgánica y de fracción resto.

Juanjo Echeverría, que también es miembro de la Asamblea de la Mancomunidad, ha asegurado en una rueda de prensa que la Agencia de Protección de Datos notificó esta sanción el pasado 2 de junio, obligando a la Mancomunidad a informar a los vecinos de que estaba recabando sus datos, y seis días después se celebró una Asamblea de la Mancomunidad en la que no se dio a conocer esta sanción. "La sanción fue hurtada del debate de la Asamblea en la que se debatían alegaciones a la ordenanza de residuos que se aprobó", ha afirmado.

El concejal ha explicado que, en la Permanente de la Mancomunidad, sí se informe de la sanción y ha criticado que el presidente del ente mancomunado, David Campión, "trató de restarle importancia considerándolo un asunto menor, y no es un asunto menor, es un asunto muy grave, el respeto a la intimidad de los ciudadanos y la protección de datos personas es de vital importancia". "No se puede pasar de puntillas por un asunto como este", ha afirmado.

El edil ha asegurado que "las cerraduras de los contenedores tienen sentido porque cierran los contenedores de fracción resto durante varios días a la semana para que la gente solo pueda sacar materia orgánica y separe en su domicilio la parte orgánica de la parte de fracción resto". "No hace falta que haya datos de los ciudadanos en esas tarjetas, no es necesario que la Mancomunidad conozca los datos personales de quienes utilizan los contenedores. El sistema puede funcionar sin que la Mancomunidad tenga conocimiento de esos datos", ha asegurado.

Echeverría ha añadido que "lo que no tiene sentido es que, además de no avisar de que se están utilizando datos personales, se manden cartas a los domicilios de los titulares diciéndoles que han sacado pocos residuos, o que han sacado muchos, o que no han abierto el contenedor". "Es una intromisión gravísima en la intimidad de las personas", ha dicho.

Además, el concejal ha afirmado que informes de la propia Mancomunidad valoraron "positivamente" la implantación del sistema en Azpilagaña pero lo consideraron "un fracaso" en Nuevo Artica, y sin embargo la entidad "ha seguido con este sistema de manera triunfalista sin hacer la más mínima crítica". "En Nuevo Artica ha habido multitud de quejas porque los residuos se estaban depositando en bolsas en las puertas de los contenedores cuando estaba cerrados y ha habido una enorme proliferación de ratas", ha advertido.

Te puede interesar