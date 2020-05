Sistema rotatorio de venta para el mercadillo de Landaben

16/05/2020 a las 06:00

Viernes a primera hora y sin una notificación oficial que les informe de los pasos a seguir. Frutas y Verduras Raúl Bretón, con más de 15 años vendiendo como autónomo en el mercadillo de Landaben, es uno de las muchos productores alimenticios que este dominigo no podrá ocupar su puesto de venta en este archiconocido polígono industrial de la capital.



Una decisión que bien podría entenderse ya que todas las casetas no pueden montarse debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el covid-19. No obstante, la incongruencia de la propia situación que estamos atravesando ha llevado a que las frutas y verduras de esta localidad riojana de Rincón de Soto sí puedan estar presentes en mercadillos como Berriozar (donde ya estuvieron el sábado) y Barañáin (donde no pudieron estar el pasado martes por quedarse fuera de la lista inicial, pero sí asistirán este próximo). “No entendemos cómo las restricciones entre Comunidades Autónomas afectan para Landaben sí, y para el resto, no”, se cuestionan desde el puesto de Raúl Bretón.



INDIGNADOS Y SIN SABER

En este sentido, él, como otros muchos vendedores, echa de menos una notificación oficial del consistorio. De ahí que la solución ofrecida por el Ayuntamiento de Barañáin sea una petición que los productores ponen sobre la mesa para no quedarse fuera de lista en Pamplona. “Nos da miedo perder género, porque no tenemos más salidas, ya que nos dedicamos a la venta ambulante”, expresan.



Eso sin contar con el temor de quedarse sin otro de los pilares fundamentales: los clientes. “Si la gente no nos ve, es fácil que se den trasvases, algo que nos haría daño, puesto que tenemos la experiencia de muchos años vendiendo y a los clientes hay que cuidarlos”, valoran los afectados, donde al menos quince puestos de venta se han quedado fuera, entre las que se encuentran huertas de Miranda de Ebro, Vitoria...



Tal es la indignación que algunos incluso se han planteado interponer la correspondiente denuncia en la Cámara de Comercio. “Landaben es el mercadillo más importante de Navarra y no entendemos los criterios por los que nos hemos quedado fuera”, señalan a sabiendas de que la lista no se modificará el domingo que viene. Lo que sí cambiará será la línea 24 (circular: San Juan - Mercadillo), que retomará el servicio para atender a quienes se desplacen hasta el polígono. Además, Mancomunidad reanuda este domingo en Landaben el servicio de recogida de los puntos limpios móviles de los mercadillos.

"Seguimos la legislación y hay que extremar la cautela"





A veces es complicado aplicar las normas. Tener la batuta de mando implica tomar decisiones que pueden resultar complejas de asumir, aunque la intención busque que el impacto sea lo más ligero posible. Es precisamente lo que sucede estos días en Seguridad Ciudadana. A menos de 24 horas de que el mercadillo de Landaben reabra sus puertas, ancladas ahora en las exigencias de la fase 1, los responsables de la protección conviven con un punto predominante de cautela.



Para el concejal Javier Labairu, la determinación de permitir que mañana acuda el 25% de los puestos al polígono industrial implica seguir a rajatabla las indicaciones que marca el Boletín Oficial. Cabe recordar que este mercadillo, cuya última venta tuvo lugar el pasado 8 de marzo, suma 133 puestos de venta, de los que 74 están relacionados con aspectos distintos a la alimentación, siendo 59 los asociados al tema. De ellos, tres corresponden a vecinos de Pamplona; 19 provienen de otras autonomías; y 37 más de diferentes localidades de la Comunidad foral (en concreto, de 24 pueblos distintos). “Tratamos de facilitar la movilidad entre municipios. Nos gustaría permitir la entrada a todos los vendedores, pero tenemos que asumir la realidad”, entiende el edil, quien recalca que Landaben no es Berriozar o Zizur. Así las cosas, este domingo servirá para testar el comportamiento de los ciudadanos, los riesgos, el cumplimiento de las exigencias sanitarias... “Veremos cómo se desarrolla y, con esos primeros 36 puestos de venta, tomaremos una decisión. Vaya por delante el cumplimiento de la normativa”, insiste Labairu.