Esporrín (PSN) critica la "vía unilateral" de Maya y pide "amplios consensos"

Actualizada 15/05/2020 a las 14:34

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha acusado al alcalde, Enrique Maya, de haber "optado por la vía unilateral" y ha esperado que abra a la negociación su plan de choque para la reactivación de la ciudad. En este sentido, ha ofrecido "diálogo para alcanzar amplios consensos de ciudad para responder todos unidos a esta crisis".

Esporrín ha presentado este viernes una serie de propuestas económicas en el marco del plan de choque del Ayuntamiento con el objetivo de que sean "consensuadas con todos los grupos políticos" y que incluyen "aspectos no contemplados" en el plan del gobierno municipal.

Así, por un lado, ha propuesto destinar 200.000 euros a empleo social para emplear a personas en situación de vulnerabilidad. Igualmente, el PSN plantea invertir 800.000 euros para potenciar el comercio local mediante bonos para el comercio y la hostelería, crear una nueva partida de 200.000 euros para vivienda, de los que 100.000 se dedicarían a ayudas para el alquiler de familias en exclusión social, y la misma cantidad para rehabilitación de vivienda municipal destinada a emergencia social.

En este sentido, Maite Esporrín ha considerado "imprescindible" la reforma de viviendas vacías y ha resaltado que "todavía estamos viendo cómo un elevadísimo número de familias viven en una habitación de alquiler dentro de una vivienda en unas condiciones infrahumanas".

Igualmente, ha pedido que el Ayuntamiento de Pamplona se reúna con el Gobierno de Navarra para que "de una vez pongan en marcha" el "ambicioso plan" del Ejecutivo foral de mil viviendas de alquiler social.

Las propuestas del PSN se centran también en el sector cultural, "olvidado por el plan de Navarra Suma", y plantea destinar 100.000 euros para ampliar la convocatoria de subvenciones y compensar sus pérdidas.

El grupo municipal ha solicitado, además, "ejecutar los proyectos de Sarasate, Cortes de Navarra, Labrit y avenida del Ejército con los 500.000 euros previstos por el gobierno municipal, ya que son proyectos que han conseguido el consenso unánime de la Junta de Movilidad".

El PSN ha mostrado su respaldo a "los gastos comprometidos, entre los que se encuentran inversiones en materia de seguridad social, servicios de informáticos de Animsa, pago del grado de los funcionarios o la amortización de deuda". Y ha solicitado "completar la financiación necesaria para la convocatoria anual de subvenciones para la rehabilitación de viviendas por valor de 1.500.000 euros, condicionada a la venta de suelo".

Por último, ha defendido "reforzar las medidas en favor del comercio, la hostelería y el turismo; así como los servicios sociales ante las consecuencias sociales por el Covid-19; y dar continuidad a los proyectos de movilidad que van logrando el consenso de la Junta de Movilidad". Todo ello, "en caso de lograr nueva financiación ante posible utilización de remanente de tesorería o transferencias recibidas por otras administraciones".

PARQUE DE TRINITARIOS Y SUBSIDIOS A EMPLEADAS DEL HOGAR

Maite Esporrín ha presentado en esta rueda de prensa las diferentes propuestas de declaración que va a presentar en las diferentes comisiones del Ayuntamiento la próxima semana.

Así, por un lado, llevará a la Comisión de Presidencia una iniciativa para conocer la situación en la que se encuentra el proyecto de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Navarra para la creación de un Parque del Tren en Trinitarios de carácter lúdico y educativo.

"Llevamos muchos años con el parque construido, una importante inversión económica destinada a esta cuestión", ha destacado la socialista, que ha abogado por "de una vez poner los medios necesarios para que este parque se ponga en marcha".

El la propuesta de declaración, el PSN pide que se informe "de manera urgente sobre la situación real" en que se encuentra en este momento el proyecto del tren de Trinitarios, así como "analizar, con carácter previo a su aprobación, los estudios económicos y las previsiones para la culminación de las inversiones pendientes del parque, así como el futuro plan de gestión del parque".

En segundo lugar, la formación va a presentar una iniciativa en la Comisión de Asuntos Ciudadanos en la que reclama al Consistorio que "preste su apoyo a las personas empleadas de hogar y a los trabajadores y trabajadoras temporales de nuestra ciudad, que han cesado en su actividad laboral con motivo de la crisis del Covid-19", a fin de facilitarles "información, asesoramiento y colaboración en sus tramitaciones con el SEPE, Seguridad Social y otras instituciones para poder percibir las ayudas ordinarias y extraordinarias que les correspondan".

Igualmente, demanda apoyo municipal también a aquellas personas que "se han quedado sin empleo durante la crisis sanitaria sin que se les hubiera dado de alta en la Seguridad Social, así como a aquellas que siguen trabajando sin ninguna contratación y protección social legal y que, por tanto, no se pueden acoger a las ayudas oficiales, a fin de que no quedan desprotegidas".

En tercer y último lugar, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Foral de Protección de los Animales de Compañía de Navarra, el PSN solicitará en la próxima Comisión de Urbanismo "actualizar la ordenanza municipal de tenencia de animales para su adaptación a la nueva legislación foral, en un marco de creciente preocupación y sensibilidad social por el respeto a los animales".

En este sentido, el grupo municipal ha reclamado que se presente ante la esta comisión "el borrador de ordenanza de tenencia responsable de animales de compañía, en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta declaración", y que se facilite "la participación de personas y entidades interesadas en el bienestar animal en el proceso de elaboración de la nueva ordenanza de animales de compañía".

Así, Esporrín ha propuesto que las mascotas puedan entrar en los establecimiento si no pone específicamente que no está permitida su entrada, con la excepción de los establecimientos de alimentación o seguridad ciudadana

También ha pedido un registro de ADN para perros para identificar a los animales abandonados o extraviados, pero también para identificar a los dueños que "no tienen unos buenos hábitos de recogida" de las heces de sus mascotas.

"PRUDENCIA" Y "SEGURIDAD" EN LAS INICIATIVAS PARA SAN FERMÍN

Preguntada por los periodistas, Maite Esporrín ha llamado a ser "prudentes" antes las posibles iniciativas de "programa alternativo" que se planteen con respecto a los Sanfermines, suspendidos con motivo de la crisis sanitaria.

La socialista ha señalado que en las iniciativas planteadas, si permanece la pandemia, deben "prevalecer las medidas de seguridad para evitar que esta enfermedad repunte".

Si bien ha indicado que el PSN quiere que se haga alguna acción, ha llamado a la "prudencia", a mantener las medidas de seguridad y a "evitar las aglomeraciones".