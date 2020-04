Villava retoma el mercadillo y Huarte la semana que viene

23/04/2020 a las 06:00

El mercadillo de Villava, con tres puestos de fruta y verdura, dos de huevos, queso, bacalao o legumbres y embutidos y uno de pastas, retomará este jueves su actividad tras cinco semanas inactivo. No se permitirá la venta de flores o ropa, que completan este foro que se celebra los jueves en la plaza de la Constitución, rodeada de edificios de viviendas y con acceso a través de arcos entre edificios.



El Ayuntamiento local acordó su reapertura tras trascender que era competencia municipal y que debían seguirse las instrucciones del Instituto de Salud Pública. Desde Policía Municipal, dirigida por Rubén Antúnez, se diseñaron unas pautas que deben seguir vendedores y compradores durante el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria por la expansión el Coronavirus.



De acuerdo con estas condiciones, los asistentes tendrán que mantener distancias de, al menos, dos metros con productos, vendedores y resto de personas. Se prohibe la manipulación de alimentos por parte de los compradores y se recuerda que personas con sintomatología de Covid-19 no pueden salir de casa. También se recomienda que las personas que pertenecen a grupos de riesgo se abstengan de acudir al mercado.



De acuerdo a la nueva norma, los puestos quedarán separados frontalmente seis metros y con una separación mínima lateral de cuatro.



HUARTE Y BARAÑAIN



En Huarte, otra de las localidades con mercado los jueves, posponen a la semana que viene su vuelta, tras no haber cerrado los preparativos para su celebración. Habitualmente acuden cuarto puestos dedicados a la venta de alimentos.



En Barañáin sigue pendiente la decisión respecto a la reapertura de acuerdo a las condiciones de salubridad. EH Bildu hizo pública ayer su propuesta para que reabra el martes con trece puestos y con horario partido de mañana y tarde.