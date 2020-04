Aumentan las denuncias entre vecinos y bajan las sanciones

23/04/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Pamplona registra una disminución de las propuestas de sanción, mientras se incrementan los problemas entre vecinos de un mismo edificio. “Al final, estamos todos más irascibles y estos problemas de convivencia salen conforme pasan las semanas. Pero normalmente se resuelven con la mediación de los policías. Creo que todos, y no solo niños, necesitamos un respiro”, declaró ayer a este periódico el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu.



Según datos del concejal de Navarra Suma, Policía Municipal elevó el martes 24 propuestas de sanción por incumplimiento del estado de confinamiento -10 el día anterior-, “frente a las cerca de 70 que tuvimos algunos días de la semana pasada”. “Esta semana la cosa va a mejor. También es cierto que aumentan en el fin de semana y con buen tiempo”, añadió. No obstante, el Consistorio hace una “valoración muy buena” del comportamiento de la ciudadanía pamplonesa durante las cinco semanas del estado de alarma.



Respecto a la desescalada con los niños que se inicia el domingo, Labairu prefiere esperar a las indicaciones que se transmitan desde Madrid. “Todavía no sabemos exactamente cómo se van a articular los paseos con niños. Es uno de los problemas. Hay asuntos que se dejan al libre albedrío de los policías de las ciudades”, apuntó. Policía Municipal tiene activas 16 patrullas de día y de noche con cuatro controles diarios de tráfico, que incluyen los autobuses urbanos.



MEDICIÓN DE TEMPERATURA



Por otra parte, el Ayuntamiento comenzará desde este jueves a tomar la temperatura de las personas que accedan a la Casa Consistorial y a las dependencias de Policía Municipal, en el área de Seguridad Ciudadana. Está previsto que la medida se vaya extendiendo a otros servicios municipales conforme se modifiquen las características del confinamiento.



Una vez tomada la temperatura no podrán acceder a espacios municipales las personas que tengan más de 37,5 grados, ya que se considera que es uno de los síntomas del Covid-19 junto con la tos, el dolor de garganta, las dificultades para respirar o el cansancio, entre otros.



La medición se llevará a cabo tanto en trabajadores municipales como en responsables y personas que accedan a los edificios para hacer gestiones. El personal municipal que efectúe la labor estará protegido y guardará todas las medidas de seguridad marcadas en esta crisis sanitaria.



Se realizará mediante termómetros láser digitales, del modelo conocido como de pistola. Este dispositivo permite medir la fiebre a distancia sin contacto con la piel.



centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.