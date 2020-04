Vía libre para trabajar los huertos en el municipio o en el colindante

21/04/2020 a las 06:00

La anhelada vía libre para trabajar los huertos particulares y destinados al autoconsumo y prepararlos para siembras y plantaciones de productos que se recolectarán en verano llegó pero con matices. A través de un escrito sin firma oficial ni membrete, pero remitido desde la secretaría general de la Delegación del Gobierno a los municipios de Navarra. De acuerdo a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Interior, se podrá trabajar en las que estén en el municipio de residencia o en el inmediatamente limítrofe. No cabe acceder a las huertas de recreo o situadas en segundas residencias. Y el permiso se señala si el consumo del producto que se obtenga de los huertos “resulte imprescindible para atender a su subsistencia del interesado”.



Las instrucciones se dieron a conocer a mediodía, tras una reunión de coordinación de policías locales con el Delegado del Gobierno en Navarra. Y horas después desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos se remitió el escrito a las entidades locales. Éstas o sus policías emitieron notas exponiendo la nueva situación.



DOS DÍAS Y EL MENOR TIEMPO



Las indicaciones llegan días después de que varias voces, desde ecologistas, a diferentes municipios y hasta el Gobierno foral trasladaran la necesidad de que se permitiera acceder a los huertos particulares no sólo a recolectar frutos. Y mientras otras comunidades, como el País Vasco, ya habían dado el paso de autorizar el acceso y el trabajo en unas fechas propicias para la preparación y plantación de productos que se consumen en verano.



El escrito, del que los policías locales destacan que no tenga firma y sus ambigüedades, subraya que el desplazamiento a los huertos de autoconsumo sigue sin estar autorizado “con carácter general”. Remite al Real Decreto que formuló el Estado de Alarma (463/2020) y al artículo referido al desplazamiento a huertos “en aquellos casos en los que, en atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos resulte imprescindible para atender a su subsistencia”. En ese sentido, los policías descartaban tener que pedir ”la declaración de la renta” de los hortelanos.



El escrito remitido desde la Delegación habla también de desplazamientos a huertas “con el fin de garantizar el abastecimiento alimentario de subsistencia y el mantenimiento de la economía familiar”. Y subraya que en ellos “se observarán las normas dictadas por la autoridad competente para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos”.



Entre estas indicaciones se cita que la distancia entre el domicilio habitual y la huerta debe ser “la mínima posible”. “Debiendo estar situado en el mismo término municipal o en el inmediatamente limítrofe al lugar de residencia”. También que los desplazamientos deben ser individuales, sin “interactuar” con otras personas que hagan las mismas tareas en fincas o parcelas colindantes.



Apuntan a que el tiempo de permanencia será el “estrictamente necesario para realizar tareas agrícolas”. No precisa más y solo habla “del menor número de horas posibles” y de que la activad queda restringida a un máximo de dos días por semana.



Concluye con que los agentes podrán requerir la acreditación de la titularidad o el derecho de explotación de la huerta. También recabar información sobre las tareas agrícolas que se estén realizando. En este punto es donde apreciaban ambigüedad desde policías locales y recalcaban el hecho de que muchas veces el hortelano no es el titular del terreno.



Villava también ultima la apertura del mercadillo de los jueves



Después de que Zizur Mayor recuperara la actividad del mercadillo con cuatro puestos de alimentación el pasado viernes, policías locales y Delegación del Gobierno abordaron ayer la situación de esta actividad en el estado de alarma. La semana pasada se dijo que quedaba en manos del los ayuntamientos su organización y la mayoría esperaban instrucciones al respecto. Sólo Zizur reguló su apertura con condiciones a través de una resolución de alcaldía. Y tras la reunión, en la comarca de Pamplona, solamente Villava baraja retomar el mercado al aire libre forma más o menos inmediata. Otros estudiarán estos días su postura, aunque Pamplona y Barañáin ya subrayaron que no barajaban la posibilidad. En Noáin (Valle de Elorz), sin embargo, descartan hacerlo por el momento al entender que pueden ser foco de contagios de Covid-19. Desde el sindicato EHNE también pidieron que se recupere la activad, así como el acceso a los 20.000 huertos particulares que, estiman, hay en Navarra. Descartaban esta teoría del contagio en las dos actividades.



De la reunión en Delegación quedó clara la competencia municipal para autorizarlo. También que para ponerlos en marcha de nuevo, debía atenderse a las indicaciones de Sanidad en cuanto a medidas de seguridad e higiene.



En Villava se mostraban partidarios de esa reapertura en el caso de los puestos de alimentación y con unas condiciones en cuanto a distancias. Y esperaban prepararlo para que el jueves pueda recuperarse el tradicional mercadillo. Habitualmente cuenta con tres puestos de fruta y verdura, dos de huevos, bacalao, legumbres y queso y embutidos y uno de pastas.



En el encuentro de policías y Delegación se apeló a la responsabilidad ciudadana a la hora de acudir a estos puestos. También que no se puede prohibir a las personas de más edad acudir a hacer la compra personalmente.



Desde EHNE se preguntaban por los criterios que han restringido el acceso a mercados al aire libre o huertos frente y plantaban la influencia de “grandes empresas de distribución.

