Valle de Egüés refuerza servicios sociales con guardias en festivos

15/04/2020 a las 06:00

Todavía no hay cifras que permitan comparar con otros meses, pero sí la certeza de que el confinamiento, la reducción de muchas actividades y el estado de alarma, en general, ha acrecentado los problemas de personas en situación de alta exclusión o con problemas familiares. Los técnicos han comprobado que la emergencia sanitaria y el estado de alarma no se vive igual cuando compartes un cuarto de unos pocos metros con miembros de tu familia, o un piso con personas casi desconocidas. O la familia no está en armonía o te escondes en un trastero porque es el único espacio en el que te sientes seguro. Bien lo saben en el servicio social de base de Valle de Egüés. El tercer municipio de Navarra ha visto como aumentaban las necesidades de los recursos que tenían en marcha, sin importar si era festivo o día de oficina. Y ante los cinco días festivos de Semana Santa activaron uno nuevo. Unan especie de servicio de urgencias sociales dirigido a personas en situación de “des protección sobrevenida”. Cuatro personas del equipo, en coordinación con la policía local, han atendido vía telefónica o presencialmente casos casi cada día. Con la única excepción del miércoles día ocho, que arrancó, o el Domingo de Pascua. Y esperan retomar el servicio coincidiendo con el puente del 1 de mayo. Entecos serán tres los días no laborables y sin servicio de atención en las oficinas municipales.

La iniciativa se fraguó el en servicio social de base que dirige la técnica Maribel Soberanas. Recogieron, además, una demanda de policía local, encabezada por Iñigo de Carlos, cuyos agentes no están tan preparados para dar respuesta a casos familiares, con menores y de personas en situación de alta exclusión. Enseguida, explica Soberanas, tuvieron eco en el ayuntamiento que preside Amaya Larraya y la maquinaria se puso en marcha en apenas unos días.

S.U.S VALLE DE EGÜES

“S.U.S. Valle de Egüés” es el nombre del servicio, que el municipio presentó al activarlo como “pionero” y para personas en “desprotección”. Los técnicos sociales se repartieron por turnos para las guardias, de manera que estaban pendientes desde las ocho de la mañana a doce de la noche. Y todos los días han recibido llamadas y han atendido casos telefónicamente y presencialmente, explicaba el martes Maribel Soberanas, una vez recuperado el horario de atención diario en sus oficinas.

Las urgencias se comunicaban a policía y ellos, a su vez, contactaban con los técnicos. Desde servicios sociales prepararon, previamente, “recursos” tanto habitacionales como para resolver urgencias económicas o compras para las personas desprotegidas. El servicio estaba previsto también para casos de urgencia o emergencia de carácter colectivo que ahora, por el confinamiento y la restricción de movimientos que marca el estado de alarma, no se podían atender con familiares directos. En concreto, incluyeron explosiones, accidentes, incendios, inundaciones o derrumbamientos.

Explica la responsable técnica de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valle de Egüés que su papel ha sido de mediación, para ofrecer su mayor pericia técnica en estos casos. “La vulnerabilidad se aprecia más y nos ha tocado reinventarnos. Nuestra base es la relación , pero ahora no se puede dar, aunque también es cierto que hay personas ya conocidas por el servicio que ven empeorar su situación o a las que se puede acoger y hacer un seguimiento, además de resolver las urgencias estos días”, señalaba al poner en marcha el servicio.

ACOMPAÑAMIENTO Y COMPRAS

El servicio de urgencias se ha sumado a otras iniciativas, tras el repunte que se ha observado en las situaciones de emergencia social. En concreto, se han incrementado las ayudas de emergencia fijadas para el año.

Además, hace dos semanas se iniciaron los servicios “Acompañándote” y “Compramos por ti”. A través de ellos ofrecían, a las personas en situación de riesgo ante la emergencia sanitaria, la posibilidad de llamar para recibir un seguimiento y atención telefónica tras los días encerrados en casa. Por otro lado, se planteó la posibilidad de solicitar ayuda para las compras. Y los primeros usuarios ya han llegado.