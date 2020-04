Denunciadas en Pamplona por subir al tejado de su edificio a tomar el sol

Actualizada 09/04/2020 a las 17:40

La Policía Municipal de Pamplona ha descubierto este jueves a dos jóvenes que, incumpliendo el confinamiento establecido por el estado de alarma con motivo de la epidemia de coronavirus habían subido al tejado de su edificio de cuatro alturas a tomar el sol.

Las dos mujeres de 21 años han sido instadas por los agentes a bajar de donde se encontraban, una de ellas sentada y la otra tumbada sobre las tejas, ya que no disponían de las medidas de seguridad necesarias para no correr peligro en el tejado. Ambas han sido propuestas para sanción por no cumplir la orden de confinamiento en casa.

Estas van para record.....

2 jóvenes de 21 años son instadas a bajar del tejado de un edificio de 4 alturas al que habían subido a tomar el sol.

Sin medidas de seguridad, las dos han bajado del tejado y @PamplonaIrunaPM las ha propuesto para sanción por incumplir el confinamiento pic.twitter.com/OUz7MSYvDp — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) April 9, 2020

​​​​​​​

​​​​​​​

