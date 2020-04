La epidemia ha obligado a cerrar el 70% de tiendas y bares de Burlada

04/04/2020 a las 06:00

Ayudas para el pago de alquiler de locales, o en la cuota fija de suministros descontar la parte proporcional de los días en el que el establecimiento ha cerrado. Inma Elcano Redín, gerente de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios La Campana de Burlada y Villava, enumera algunas de las medidas que el sector cree primordiales para hacer frente a la crisis económica del coronavirus. La epidemia, ha obligado a cerrar el 70% de las tiendas y bares. ¿Cuántos volverán a abrir?



“Es que quince días se pueden sobrellevar, un mes ya menos y si esto va para largo, al final el comerciante u hostelero se encontrará con los pagos sin tener ingresos. Sí habrá ayudas, pero no todas, como el alquiler o el suministro”, añade la gerente. “Yo sé al menos de dos que nos han dicho que seguramente ya no suban la persiana”, añade la presidenta del colectivo, Olga Martínez Gil, propietaria de un estanco. “Mi opinión es que deberían suspender estos pagos a los que han estado cerrados porque no se hace nada con retrasar facturas sin ventas. Además, no me parece justo ese agravio comparativo de que en algunos lugares sólo se deje comprar pan y nada del reto del establecimiento cuando en un supermercado puedes adquirir sin restricciones”.



“Este puede ser el estoque a un sector muy herido”, reflexiona Asun Iriarte Rived, de Fotografía Iriarte, en Villava. Lleva 22 años de negocio y ha visto a muchos echar el cierre con la crisis de mercado y la del sector debido al cambio de costumbres en las compras. “Yo he invertido en mi tienda más que en mi casa. Y eso me ha permitido comprarme el local y tener un respaldo detrás. Pero hay gente a la que no le ha dado tiempo y sin ninguna ayuda no podrá afrontarlo”. Y añade que en tiempos de crisis el estar dentro de una asociación ayuda a capear el temporal. “Con un frente común es más sencillo demandar ayudas”.



Una visión que comparte Miriam Molinero Cózar, de Muebles Molinero, en Villava. “Yo no podría asumir un alquiler. Por suerte el local es nuestro. Ahora toca mirar esas ayudas que nos han prometido pero mientras no llegan lo que no se detienen son los pagos, como el de autónomo. Y sin ese apoyo económico, el comercio de cercanía se irá a pique”.



“Vemos con incertidumbre la falta de ingresos, ya que las facturas de los proveedores, los recibos de autónomos, agua, electricidad así como diversos impuestos, siguen llegando al banco y de momento, sin ayudas concretas, hay que pagar todo”, dicen los hermanos Patxi y Mila Goñi Sanzberro, de Electricidad e Iluminación Goñi, de Burlada.



Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Góngora (Navarra Suma) indica que a la hostelería o cafeterías no se les va a girar la tasa de las terrazas. “Estamos estudiando un plan de apoyo a los comerciantes”, añade la primera edil, que también anuncia el aplazamiento del Impuesto de Circulación y también la Contribución Urbana. “La cuota de las escuela infantil y las piscinas no las vamos a girar en este mes. Y estamos ya concediendo ayudas de emergencia a las personas de mayor vulnerabilidad”, añade.



Entrenamientos virtuales en los clubes de lucha y fútbol



Nadie sin su entrenamiento. Este ha sido el lema tanto del club de Lucha de Burlada como el del club de fútbol local. Y más cuando hay competiciones internacionales en juego, como explica el presidente de la entidad de lucha José Menéndez. “Oihane Vallez y Aintzane Gorría llevan una preparación especial en sus casas con sesiones de mañana y tarde. Oihane se está entrenando para el Europeo Junior y Aintzane para el Preolímpico. Por la tarde, tienen una sesión virtual conmigo y por la mañana se ejercitan con unas tablas. Lo malo es que no hacemos lucha, sino que es físico todo el rato”. Del resto, los 140 deportistas que pertenecen al club, el planteamiento depende de las edades. “Los que tienen más tablas son los junior y los senior. Infantiles y Cadetes ya terminaron con el Campeonato de España”.



Desde el Burladés de fútbol, José Muñoz destaca que todos los entrenadores de los 36 equipos, integrados por 650 jugadores desde Tercera División hasta los más pequeños (sólo no están presentes en División de Honor) se han preocupado por facilitar sesiones de entrenamiento a sus pupilos. “En muchos casos se hace de forma virtual. El objetivo es que no pierdan la forma física, sobre todo aquellos que se juegan el ascenso o perder la categoría. Y en Tercera División se procura cambiar las tablas de ejercicios cada día. Y eso que no sabemos si se suspenderá definitivamente toda la temporada.”.



Por su parte, la alcaldesa Ana Góngora (Navarra Suma), indica que el área de Deporte está estudiando la posibilidad de realizar vídeos tutoriales para las personas mayores.

Iniciativas municipales



Limpieza. Barrido húmedo, baldeo de agua reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre a los que se les añadirá derivados del amonio para desinfectar. Y se hace desinfección en el centro de salud, residencia Landazábal, Servicios Sociales, calle Mayor, centros comerciales, paradas de transporte público y bancos.



Prestaciones municipales. La Junta de Gobierno se celebra de forma telemática y hay contacto constante con la de Portavoces. El personal administrativo atiende el teléfono y el de Urbanismo sigue las tramitaciones ordinarias para no paralizar los expedientes. Trabajan también desde Servicios Sociales para no detener las prestaciones como violencia de género o atención a domicilio. Una red de voluntariado joven se ha ofrecido a ayudar a las personas vulnerables.