Laika está lista. En realidad está lista hace mucho tiempo, incluso cuando hace año y medio llegó al centro canino Canbezuelos de Andosilla, de la mano de Txikas de Etxauri. La traía una pareja de Bilbao, con los que convivió seis meses. Pero no pudo ser. Laika y el perro de la familia no se llevaban bien. Y no era bueno que Laika soportara una tensión continua. Hubiera sido demasiado para esta perra mezcla de Pitbull que durante su primer año de vida fue maltratada. “Por lo que nos cuentan era