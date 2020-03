Actualizada 20/03/2020 a las 23:15

Los viernes son más bulliciosos en la villavesa. Los estudiantes pasean la mochila holgada y la sonrisa mejor pintada; camino del trabajo se restan las horas, y la radio anuncia bueno. Pero el coronavirus ha mudado el viernes en que la primavera se pone de largo en el lunes más triste. El cielo pinta azul y es como si fuera gris. Plomizo. Las caras están serias y las miradas perdidas, en la línea 16. Diez personas, todas mujeres, viajan a bordo en la avenida de Zaragoza, en el límite entre Pamplona y Cordovilla. Dos llevan mascarilla, una guantes y todas mantienen la distancia. ”Es curioso, pero los viajeros se cuidan mucho, respetan turnos para entrar, para salir, para ticar”, explica la conductora, que saluda con un amable “buenos días” a cada viajero. Aunque les puede mirar a los ojos porque todos deben acceder por detrás, cualquier gesto es una montaña cuando el miedo cala los huesos.



Son las 8.20 horas, el autobús avanza la avenida de Zaragoza, no hay nadie en las paradas, un hombre apura el paso con el periódico y el pan bajo el brazo, los sujeta con celo, como si quisiera protegerlos del contagio.

“¿Y tú a dónde vas?” inician charla entre asientos dos mujeres. “A trabajar, aquí tengo el resguardo por si me echan una multa”. Una viajera desciende junto a la plaza de los Fueros, otro más en Yanguas y Miranda, donde la Vuelta del Castillo es una alfombra verde y desnuda. Un cartel anuncia ‘Iván el Terrible’ en la plaza de Baluarte. A quién le importa. A veces apetece llorar. Nadie en el Paseo de Sarasate, como si lo hubieran fumigado de humanidad. Es el silencio aterrador de un viernes desde un autobús de sueños rotos. Al pasar por el convento de las Recoletas una piensa que las religiosas de clausura lo asumirán mejor y no sabe qué pensarán cuando todo se ha detenido a su alrededor.



Extramuros la radiografía dice lo mismo, en Cuatrovientos sube al bus una señora con guantes y mascarilla. Quedan tres viajeros. Cruza las vías del tren y tras recorrer Berriozar para en Aizoáin. La conductora, Victoria Barrios, dieciséis años al volante, aprovecha para ir al baño en la gasolinera. Son las 8.48 minutos. Tiene margen porque hay menos tráfico y ha cruzado el centro en menos tiempo. “Nos han puesto también un baño portátil en Merindades, porque con todo cerrado es difícil poder apañarnos”, evidencia.



Le sorprende ver gente en la calle. “Hay menos, y desde luego casi no montan viajeros en horas punta, pero por la calle hay movimiento”, considera. A las 9 en punto sale dirección Pamplona. El cuentagotas de pasajeros es similar. Una, dos personas, o ninguna . Bajan varias en el centro. Quedan dos en la avenida de Zaragoza. “No sé qué pasará, da miedo todo esto, mi madre vive sola, le llevamos la comida, los hijos están en casa, nosotros trabajando. Hay que seguir... Parece que empatizamos más”, se aferra a lo positivo.

TCC plantea un ERTE de un 42% de reducción





La concesionaria del transporte urbano comarcal, plantea un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, de un 42%, el mismo porcentaje en que, desde ayer, se rebajó el servicio que la Mancomunidad presta en Pamplona y la Comarca. Este es el motivo que aduce TCC, la sociedad que conduce las villavesas desde 2009. Así lo confirmaron ayer fuentes del comité de empresa.

El servicio tiene desde ayer y por decisión de la Mancomunidad, los horarios y frecuencias de un día festivo, un 42% menos que una jornada laborable. Datos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona cifran en 140.000 los viajeros de un día laboral medio. En estos días, según refleja el gráfico que ilustra esta página, la caída de demanda ha bajado en picado, hasta cerca de un 90%, de manera que los usuarios rondan los 16.500.

En este contexto, la empresa reunió ayer tarde al comité, que rechazó la propuesta, siempre según las mismas fuentes. La parte social está formada por cinco sindicatos y suma 22 delegados.

Si no hay acuerdo la empresa podría presentar el ERTE y si el Gobierno lo acepta se aplicaría. Quedará luego saber en qué condiciones y por cuánto tiempo.

