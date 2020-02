Critican que una edil y empleada en Huarte figure como fija

Actualizada 27/02/2020 a las 08:30

C. A. M.

El Grupo Independiente de Huarte (GIH) ha denunciado ante el TAN y vuelve a cuestionar la inclusión de la actual concejala y presidenta de la comisión de Personal, Isabel Etxeberria, edil de EH Bildu, como contratada laboral y no contratada laboral indefinida en la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Huarte. Alerta de que, con el cambio, no queda claro que se trata de una contratación indefinida y que Etxeberria no ha superado ninguna prueba para ser fija ni funcionaria.

La inclusión de Isabel Etxeberria como contratada laboral se recoge en la plantilla que se votará este jueves en pleno. Esa circunstancia llevará a los independientes a oponerse al organigrama completo, del que destacan su alta temporalidad.

El portavoz del grupo, Iñaki Crespo, insistió en que veían “poco ético” que sea la propia concejal de Personal la involucrada en este cambio. También cuestiona su participación en votaciones que tienen repercusión en su vida laboral. “Cuestionamos también que figure como fija cuando no ha concurrido a ninguna oposición ni prueba. No lo es aunque quieran reflejarlo. Es eventual desde hace más de veinte años”, señaló.

ABSTENCIÓN AL PRESUPUESTO

Por otra parte, GIH ha anunciado su abstención ante la propuesta de presupuestos. Explican la posición ante el hecho de que el gobierno de EH Bildu y Geroa Bai aceptara enmiendas por valor de 150.000 euros.