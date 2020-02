China deja de comprar papel reciclado y hunde los ingresos de la Mancomunidad

04/02/2020 a las 06:00

El descenso en el precio del papel recuperado ha obligado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a adjudicar por cero euros la recogida para la venta de este residuo que hace menos de un lustro reportaba la entidad beneficios en torno a los dos millones de euros. El origen del hundimiento en la balanza se sitúa en China, país al que se exportaba un alto porcentaje del papel para reciclar y que ha dejado de comprarlo. El problema afecta prácticamente a toda Europa, y el continente se encuentra con un excedente de miles de toneladas, y con los precios en niveles que, en muchos casos, no permiten cubrir los costes de recogida.



El grupo Ecoindustria publicaba el pasado noviembre un informe en el que explica que la postura de China pivota sobre dos objetivos: “Por un lado reducir las alarmantes cantidades de residuos que acumulan y, por otro, mejorar el sistema de reciclado interno. Para ello, el gobierno cuenta con una nueva legislación que entró en vigor en 2017 y redujo las licencias de importación; además, estableció un contenido límite de impropios del 0,5%, frente al 1,5% de la Unión Europea. Es decir, solo recibe el papel de mayor calidad. Tras el cierre de frontera ha subido mucho los precios del papel y cartón recuperados y de ese modo el gobierno chino se aseguraría favorecer la prolifración de un tejido empresarial en torno al reciclaje”.



Además, en el mismo informe de Ecoindustria se señala que en España se acumula papel y cartón recuperado y, entretanto, las compras de residuos de papel en terceros países aumentaron en 2019, desde países vecinos como Portugal y Francia, pero también de Estados Unidos. Según sus datos, solo en los cuatro primeros meses de 2019 se importaron desde Francia casi 400.000 toneladas. El papel recuperado se vende para aprovechamiento como materia prima con el fin de obtener pasta de papel con la que fabricar posteriormente producto original o derivados de la celulosa.



Pero solo en los dos primeros meses del año pasado, el precio del papel bajó en 45 euros por tonelada. Hace una década, la Mancomunidad llegó a ingresar 143 euros por tonelada de papel procedente de la recogida separada. Por ejemplo en 2012, el precio medio que España marca Aspapel fue de 114 euros, a lo que la Mancomunidad le añadía un plus que abona Ecoembes a raíz de la Ley de Envases por la recogida y el tratamiento. Sin embargo ya en 2018, el precio medio fijado por Aspapel se quedó en 43,3 euros por tonelada. Las cosas han sido aún peor en 2019, cuando el ingreso por venta de papel descendió hasta los 634.000 euros. Los datos de Aspapel ya apuntaban a un descenso de 32%, es decir, el precio se quedaría en apenas 17 euros la tonelada. En este contexto, el temor de la Mancomunidad es ahora que esta situación repercuta en la factura de los ciudadanos, porque el dinero que generaba la venta de papel iba precisamente a aliviar esas tasas. En todo caso, estos datos no afectan a los porcentajes de recuperación de papel y cartón, que se sitúan por encima del 70%. La Mancomunidad y los ciudadanos cumplen su cometido.

A TENER EN CUENTA



16,7€ por tonelada

Fue el precio medio del papel en 2019. Aspapel distingue hasta cuatro calidades y el precio oscila.



47,4 kilos por habitante y año.

Fue la cantidad de papel y cartón recuperado en Pamplona y la Comarca en 2018.



3.925 contenedores azules

A los que se suman 37 buzones en e Casco Antiguo se utilizan para la recogida de papel y cartón. Además, estos sistemas se complementan con el puerta a puerta que se lleva a cabo en comercios del Casco Antiguo.



17.937 toneladas recuperadas

Son las cifras de 2019, la cantidad ha ido en aumento en los últimos años, los ciudadanos hacen los deberes, si bien los ingresos por la venta descienden.



637.549 euros recaudados en 2019

Por la venta de papel recuperado en Pamplona y la Comarca, una cifra lejos de los casi dos millones de euros de 2017, solo dos años atrás.



70,30%

Es el índice de recuperación total de papel y cartón en el ámbito de Pamplona y la Comarca. Es el más alto de España.

