Berriozar pide que la línea 17 de villavesa también sea nocturna

Actualizada 30/01/2020 a las 07:49

El Ayuntamiento de Berriozar solicitó este miércoles a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que “implemente” la línea 17 nocturna dentro del servicio de transporte urbano comarcal. Reclamó también que sea “a la mayor brevedad posible” y lo justificó “por la necesidad de la misma” dado que el barrio de Artiberri no cuenta con este servicio. El acuerdo llegó al pleno a través de una enmienda que el grupo de alcaldía, EH Bildu, planteó a otra de Navarra Suma. La coalición encabezada por UPN en Berriozar también pretendía pedir mejorar las frecuencias de los fines de semanas, pero no fue aceptado. El texto aprobado a instancias de EH Bildu agradecía a la Mancomunidad las mejoras en las frecuencias de la línea puestas en marcha el pasado 20 de enero.



Fue el concejal Xabier Lasa, representante en la mancomunidad, el que planteó la enmienda a la moción de Navarra Suma. Lo hizo en euskera y cuando se lo recriminó despectivamente una concejal de la coalición fue expulsada del pleno. Después Lasa ironizó sobre la moción de Navarra Suma y cuestionó que se presentara sin datos oficiales. En la suya dijo que los cambios en las frecuencias se habían calculado en base a los usos y que se ha anunciado la intención de implementar la línea nocturna en 2020, pero sin fecha fija. Con todo, fue aprobada por todos los grupos tras el rechazado de Bildu a la enmienda de Navarra Suma sobre aumentos para el fin de semana.



La moción del transporte fue la única que prosperó en el pleno celebrado este miércoles en Berriozar. Las otras se referían a la plantilla orgánica, para la que se reclamaba un estudio de perfiles lingüísticos y la paralización de la convocatoria de la puesta de trabajo de gerencia de recursos humanos con conocimiento de euskera. Frente a ella han presentado recursos Navarra Suma y el PSN. Las presentaron Navarra Suma y el PSN y el debate, unificado a instancias de alcaldía, puso en evidencia las diferencias dentro del pleno en materia lingüística y de perfiles de euskera en las diferentes plazas que oferta el Consistorio.



EH Bildu, con ocho ediles, vio como en diciembre la organización de trabajadores que presentó era rechazada por Navarra Suma (4), el PSN (4) e I-E Podemos (1). Estos días intentó presentarla de nuevo argumentando el acuerdo presupuestario con el PSN y las dos plazas de policía municipal que pactaron con los socialistas. Se recogían en la plantilla rechazada, pero al no incluir cambios en la exigencia de conocimiento de euskera en otros puestos, no sumó apoyos y no fue incluida en el orden del día del pleno. Seguirá vigente por ahora la de 2019 sin las plazas de policía. EH Bildu volvió a decir que convocará una reunión para debatir sobre los perfiles.



LOCALES DE JUEGOS



Antes de las mociones los cuatro grupos aprobaron inicialmente la ordenanza que regula la instalación de locales de juego u apuestas. Se espera que impida que abran más locales que los dos que ya hay en Berriozar.

Selección DN+