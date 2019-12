Navarra Suma avala que se retire la acusación por los módulos del bar de Sarriguren

Actualizada 09/12/2019 a las 15:01

Navarra Suma ha defendido la decisión del Gobierno municipal del Valle de Egüés, liderado por esta coalición, de retirar la acusación ejercida por el Ayuntamiento en la causa abierta por la desaparición de los módulos del bar-cafetería de las instalaciones deportivas de Sarriguren. La acusación estaba dirigida contra el exalcalde de UPN Josetxo Andía y la exconcejala regionalista Carolina Potau.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que la fiscalía no acusaba en este procedimiento y el Ayuntamiento ha optado por "dejar de gastar dinero de los contribuyentes".

"La explicación es más que evidente, el anterior Ayuntamiento, con Alfonso Etxeberria -Geroa Bai- a la cabeza, ha hecho una cacería judicial y penal contra Josetxo Andía y el equipo anterior y ha perdido una tras otra, con el dinero de los contribuyentes. Y además Alfonso Etxeberria es alguien que está investigado en un procedimiento judicial", ha afirmado.

Pérez-Nievas ha indicado que en el caso del bar "no hay acusación de la fiscalía, no hay nadie que esté reclamando, y el Ayuntamiento no va a ser quien haga esa labor". "Si se ha entendido que no hay delito, lo razonable es no seguir gastando dinero. Si tanto interés tiene Alfonso Etxeberria, que se lo gaste de su dinero o del de su partido", ha planteado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "son procesos en los que, ya incursos e inmersos en proceso judicial, hubiéramos entendido mucho más razonable que fueran los tribunales los que dirimieran cualquier tipo de duda, pero no tendrán esa oportunidad".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha hecho una valoración "muy negativa" de la retirada de la acusación, "una decisión que trata de hurtar a los tribunales la posibilidad de valorar si esas actuaciones pudieron ser constitutivas de delito". "Por la posición de Navarra Suma no se va a conocer el resultado final", ha apuntado.

En la misma línea, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha afirmado que la decisión del Ayuntamiento es "un auténtico despropósito y además está ninguneando a la oposición, porque ni siquiera le ha permitido expresarse en pleno". "Me parece indecente que el Ayuntamiento haya retirado la acusación de esa manera", ha asegurado.

