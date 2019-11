Geroa Bai de Egüés considera "escandaloso" que Na+ retire la acusación contra el ex alcalde

13/11/2019 a las 16:39

El grupo municipal de Geroa Bai en el Valle de Egüés considera "escandaloso que Navarra Suma, de manera unilateral, haya retirado la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento en la causa abierta por la desaparición de los módulos del bar cafetería de las instalaciones deportivas de Sarriguren, a tan solo 12 días de que se celebrase la vista oral".



Geroa Bai ha afirmado en una nota que "Navarra Suma, en lugar de velar por el interés de la ciudadanía del valle y trabajar por depurar responsabilidades ante la desaparición de un bien público, como son los módulos del bar de Egüés, valorados en más de 150.000 euros, ha decidido por intereses meramente partidistas y de modo extremadamente irresponsable hacer dejación de sus funciones y apartarse de la causa, a pesar de que la Audiencia Provincial había apreciado indicios de delito para abrir juicio oral".



Asimismo, el grupo municipal de Geroa Bai ha rechazado "el oscurantismo y la falta de transparencia de Navarra Suma, ya que el acuerdo se adopta en una Junta de Gobierno Local el 8 de noviembre de la que no existe documentación alguna hasta el día 11 de noviembre, fecha en la que es reclamada por Geroa Bai".



"Sin duda", según ha afirmado el grupo municipal, "nos encontramos ante una manera opaca de proceder, de quien parece no querer compartir sus decisiones con la ciudadanía y provocando desconocimiento e indefensión al resto de corporativos".



Geroa Bai ha explicado que la vista estaba prevista para el día 21 de noviembre e "iba a sentar en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial al que fuera alcalde de UPN Josetxo Andía y la entonces concejala responsable de Hacienda, también de UPN, Carolina Potau, acusados indiciariamente por el Ayuntamiento de los posibles delitos de prevaricación, malversación y apropiación indebida". Andía y Potau se enfrentaban a una petición de pena de 4,5 años de cárcel y 8 años de inhabilitación. La decisión adoptada por Navarra Suma en la Junta de Gobierno evita esta vista oral y les exime de cualquier delito, según ha explicado Geroa Bai.



"Ante la gravedad de la actuación de Navarra Suma", el grupo municipal ha reafirmado su "compromiso por defender los intereses de la ciudadanía del valle sobre todo ante actuaciones que han supuesto un claro perjuicio económico para las vecinas y vecinos". Por eso, ha preguntado al equipo de Gobierno "cuáles son las actuaciones que piensan llevar a cabo para recuperar la pérdida patrimonial sufrida por la ciudadanía del valle".



Te puede interesar

Selección DN+