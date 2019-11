Una audioguía accesible recoge la historia de comercios antiguos de Pamplona

Actualizada 22/11/2019 a las 13:14

El Ayuntamiento de Pamplona, de la mano de Retina Navarra, ha presentado este viernes la segunda parte de la audioguía 'Comercios antiguos de Pamplona', la décima de la colección de materiales inclusivos 'Viendo Navarra'. En este caso el guión va repasando la historia,

curiosidades y anécdotas de hasta 20 comercios que han sido emblemáticos en la vida de la ciudad y su trama urbana, algunos de los cuales perviven y son ya centenarios. Todos ellos están situados en el Casco Antiguo y fueron fundados entre 1890 y 1920.



El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la guionista de este material, la historiadora Idoia Albéniz Merino, han dado a conocer en rueda de prensa los contenidos de este doble CD, que incluye las dos partes del material sobre comercios antiguos.



Idoia Albéniz ha señalado que esta audioguía busca "contar historias que tengan que ver con nuestra ciudad y con el desarrollo del comercio". En la selección de los comercios ha primado los que siguen abiertos "porque resistir 100 años al pie del cañón en un comercio tiene muchísimo mérito", ha destacado la historiadora, si bien se incluyen casos de comercios que ya no existen pero "me daba pena que esa historia se perdiese en la nada", ha indicado.



Ha explicado que el proyecto surgió de una charla realizada en el Civivox Ensanche sobre la Pamplona del s. XIX en el que "muchísimas personas, cuyos padres o abuelos habían tenido un comercio en esa época, vinieron a la charla" y querían "dar su testimonio de su legado familiar".



Por su parte, el alcalde de Pamplona ha destacado que "tener la oportunidad de recuperar el conocimiento de estos comercios es muy importante para nuestra ciudad" y ha indicado que "la accesibilidad significa igualdad", no solo en cuanto a la movilidad sino también en cuanto a "acceder a la cultura y el ocio".



Entre otras informaciones, en el audio se habla de que hubo plenos municipales que se celebraron en la farmacia Maeztu para aprovechar que allí hacía más calor que en la Casa Consistorial; de la Fábrica de Calzados Goñi, que vendía su género en Londres, o de la llegada de la luz eléctrica al Café Iruña y la aparición de este establecimiento en un videoclip de música Heavy de los años 80. Se cuenta también que lo que hoy es la Mercería La Fama en su momento fue una pastelería; que Casa Lange, con sus juguetes de holajata, fue fundada en 1916 por dos alemanes que venían de Camerún, huyendo de la Primera Guerra Mundial o que los condes de París cada año venían desde Biarritz a Pamplona de visita y aprovechaban para comprarle cazado a sus hijas en Alpargatería Iribarren.



La iniciativa 'Viendo Navarra' comenzó en 2010 y se inició con la descripción accesible de la fachada de la Casa Consistorial. Desde entonces ha hecho un largo recorrido por diferentes hitos patrimoniales de la ciudad. Con la presentada este viernes son ya 10 las audioguías disponibles cuyos contenidos recorren, desde la fachada de la Casa Consistorial, al encierro, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos o la Capilla de San Fermín, pasando por la Capilla de Música, el parque histórico de Taconera y la Plaza del Castillo.



Tras esas guías llegó la primera parte de comercios centenarios, a la que el año pasado se sumó la audioguía sobre las murallas de Pamplona y la presentada este viernes. Idoia Albéniz ha explicado que ya está en preparación una audioguía sobre el Teatro Gayarre y ha avanzado que la intención es crear un tercer volumen dedicado a la industria de Pamplona.



Todos estos materiales están disponibles en castellano y euskera y se alojan y son descargables de forma gratuita desde la página de Retina Navarra (www.retinanavarra.org). En cualquier caso, tres de los contenidos están alojados en su canal de You Tube de la asociación y, previa demanda de las personas interesadas, el material se puede obtener gratuitamente en CD. Cuatro de estos materiales están, además, alojados en la web municipal: los dedicadas a la fachada de la Casa Consistorial, a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a la Capilla de San Fermín y al Encierro

