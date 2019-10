Estos son los cortes de tráfico de este lunes en Pamplona

Durante la jornada de este lunes, 14 de octubre, están previstas anulaciones de carril en la avda. Baja Navarra (anulación intermitente de carril izquierdo), y también en la calle Extremadura.

Además, en el barrio de Lezkairu continuarán cerradas al tráfico las calles Isabel Garbayo y Mutilva Alta en las inmediaciones de la plaza Maravillas Lamberto.

