Maya: "No se veta la ikurriña, es un tema de seguridad”

29/06/2019 a las 06:00

Con un presupuesto de 1,36 millones de euros y 496 actividades para todas las edades el Ayuntamiento de Pamplona llenará de contenido la ciudad durante los Sanfermines. El alcalde Enrique Maya y la concejal de Cultura, María García Barberena, presentaron este viernes el programa de fiestas que recalcaron se había diseñado por el anterior gobierno municipal y en el que no se habían introducido cambios.

“Pero los Sanfermines van más alla del programa. Lo más importante es cómo se viven las fiestas por personas de todas las edades”, comenzó su intervención el alcalde Enrique Maya. Maya deseó unos Sanfermines “alegres, vivos y seguros”. Y dedicó una parte importante de su presentación a pedir respeto. “El ‘no es no’ es igual en todos los idiomas”, afirmó.

Añadió Maya que el Ayuntamiento va a colocar nuevamente una caseta para informar, formar y promocionar las conductas positivas. “Cualquier conducta incívica será perseguida y condenada”. Dijo también que Pamplona se había convertido en un ejemplo para el mundo de cómo se trabaja contra las agresiones sexistas. Y, haciendo una excepción con los medios locales y su trabajo por la mejor difusión de las fiestas, hizo un llamamiento a aquellos medios de comunicación nacionales e internacionales que, por el contrario, “buscan la peor imagen de los Sanfermines”.

“Los Sanfermines son un tesoro y tenemos que trabajar todos para mejorarlos”, concluyó el alcalde. Un trabajo “arduo y difícil, en el que todos estamos de acuerdo y que no hay que politizar”.

40 conciertos, 33 verbenas, 144 actuaciones de música de calle y 49 bailes y músicas regionales y hasta 162 actos, espectáculos y actividades para público infantil y familiar. Son algunas de las cifras de este programa de fiestas que detalló María García Barberena. La concejal delegada de Cultura destacó los espacios para público infantil que se mantienen de ediciones anteriores como Kirolari, con actividades coordinadas por las federaciones deportivas, en la Media Luna; Menudas Fiestas, en la plaza de la Libertad; y Birjolastu, de juego infantil basado en la reutilización, en la zona de Vistabella.

Para público joven y adolescente, de entre 12 y 17 años, se consagra la zona joven de la plaza de los Fueros, que ofrecerá una cita diaria verpertina (de 20 a 22.30 horas) con música y todo tipo de actividades y espectáculos. Por la noche, la plaza de los Fueros volverá a ser escenario musical. Aquí, María García Barberena avanzó que se va a tratar de reforzar la programación de conciertos, los días 9 y 10 de julio.

El Paseo de Sarasate acogerá todo lo relacionado con el folclore: jotas, danzas, bertsos; la plaza de Compañía, el jazz y las verbenas, en la Plaza del Castillo.

Y habrá día señalados en el calendario sanferminero: el lunes 8 será el Día de Bayona y de las Ciudades Hermanas; el miércoles 10, el día infantil; y el viernes 12, el día de las personas mayores.

COLECTIVOS EN RECOLETAS

García Barberena comentó que este año se iba a mantener el espacio para colectivos en la plaza Recoletas. “Los convenios estaban ya firmados y no tenemos por qué rescindirlos”. Enrique Maya advirtió que el Ayuntambiento iba a velar en todo momento por que se respete a los vecinos. “Pero digo también claro que no nos gusta ocupar Recoletas con ese evento y trabajaremos con todo rigor para que en futuros años no esté ahí. Recoletas no está funcionando y está generando problemas”. Maya abogó como un espacio más indicado por la Rochapea.

Y, pese a que se está estudiando, tanto Maya como García Barberena señalaron que estaba complicado reubicar los puestos de vino y churros de Antoniutti, que este año no se pueden colocar ahí para no dañar el patinódromo. “No está fácil. Me da pena y si no es posible buscar una solución inmediata en un futuro intetaremos consolidarlo”, dijo Maya.

Etiquetas Ayuntamiento de Pamplona

