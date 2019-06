Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) dice que la posición del PSN en Egüés "no va a salir gratis"

Actualizada 15/06/2019 a las 12:00

El hasta ahora alcalde del Valle de Egüés, Alfonso Etxeberria, de Geroa Bai, ha criticado que el PSN "se ha inclinado por el Gobierno de Navarra Suma" en este ayuntamiento, una decisión que, según ha dicho, "unida a otras tomadas en otros municipios, entendemos que no va a salir gratis". "El Gobierno y el Parlamento peligran", ha asegurado.



Así lo ha señalado Etxeberria después de perder la alcaldía al no sumar la mayoría suficiente de 11 concejales tras recibir el apoyo de los cuatro ediles de Geroa Bai, tres de EH Bildu, uno de Podemos y uno de I-E.



Para seguir ostentando el cargo, el candidato de Geroa Bai necesitaba del apoyo del PSN, que ha decidido votarse a sí mismo, por lo que Navarra Suma, con nueve concejales, se ha hecho con la alcaldía.



En su turno de palabra en el pleno de constitución del Ayuntamiento, Etxeberria ha lamentado no poder continuar al frente del Ayuntamiento por el "veto" del PSN y ha acusado a los socialistas de "truncar las ilusiones de la ciudadanía del valle". "Ya lo hizo en 2011 y hoy lo vuelve a hacer", ha lamentado.



Ha señalado el representante de Geroa Bai que "la derecha compuesta por UPN, PP y Ciudadanos, unidos a los votos de Vox, han sacado cerca de 4.000 votos y toda la izquierda progresista más de 6.000". Y ha defendido que "la mayoría de la ciudadanía del valle ha votado por un gobierno de izquierdas y progresista".



Según ha indicado, "así se lo trasladamos al PSN en la única reunión que mantuvimos esta semana y las ilusiones han sido truncadas a través de un whatsapp muy escueto mandado ayer a las 21.26 minutos en el cual decía lo que todos sabéis".



"Estas no son las formas, sin ir más lejos en el País Vaso los socialistas han querido acordar y han demostrado más interés y profesionalidad. Tenían ganas de llegar a acuerdos cosa que aquí se ha dejado un gobierno en manos de la derecha, no sólo de UPN, sino también de Ciudadanos, el partido que intenta cargarse el fuero de Navarra, y el PP, el partido más corrupto europeo".



Por su parte, el candidato socialista, Mikel Bezunartea, ha defendido que el PSN del Valle de Egüés es "un partido progresista y de izquierdas" y ha asegurado que "lo somos ahora, lo éramos hace cuatro años y lo seguiremos siendo en el futuro". "Lo queremos dejar claro porque otros partidos políticos se arrogan estos calificativos cuando les conviene y nos buscan solamente cuando somos necesarios para sus intereses, la realidad de estos cuatro años pasados es que nos han arrinconado", ha sostenido.



Según ha indicado, "la ciudadanía del valle ha castigado a quien ha ostentando la alcaldía estos seis últimos años" y ha considerado que Geroa Bai "ha perdido la confianza de muchos votantes evidenciando que las políticas que han aplicado en nuestro valle no han sido ni adecuadas ni acertadas".



En cambio, ha agregado, "a partidos como el PSN nos han triplicado la confianza quedando a escasos 60 votos de ser la segunda fuerza del ayuntamiento". "Nosotros no cambiamos, no mutamos en función de quién tenga el poder, nos presentamos a las elecciones con un programa ambicioso y social y lucharemos para que se cumpla en esta legislatura", ha asegurado.

